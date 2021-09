Mercedes-Benz EQB is compacte elektrische crossover

Met de Mercedes-Benz EQB heb je een alles-in-één automobiel!

Stel, je wil een moderne Duitse premium crossover met alle toeters en bellen. Van de zaak moet ‘ie elektrisch zijn. Daarnaast wil je partner ruimte voor al het eventuele kroost dat op komst is (zeven zitplaatsen) en moet schoonmoeder mee kunnen (hoge instap). Daarbij ‘ie er stoer genoeg uitzien zodat je met je schoonvader er Europese landen mee kunt binnenvallen. Ofzo.

Dan kom je toch uit op de Mercedes-Benz EQB. Een auto die alle hokjes aanvinkt. We konden al kort eerder kennismaken met de EQB. Dat was nét op het moment dat Russel Bottas eruit kegelde op de GP van Emilio Romagna. Nu maakt de auto zijn Europese debuut!

IAA Munchen

De nieuwe Mercedes-Benz EQB zal namelijk staan te shinen en te schitteren op de IAA in München. Dan kun je concluderen dat de auto eigenlijk, eh, exact gelijk is aan de Chinese versie. Voornamelijk omdat de persfoto’s identiek zijn, gaan we ervan uit dat de verschillen zuiver technisch zullen zijn.

De EQB valt onder de EQC en kun je qua maatvoering het beste zien als een concurrent voor de Audi Q4 e-tron en de Tesla Model Y. Het grote USP van de Mercedes-Benz EQB is natuurlijk die derde zitrij: er is plaats voor zeven personen.

Actieradius Mercedes-Benz EQB

Er zitten accu’s in (66,5 kWh) waarmee je iets meer dan 400 km mee moeten kunnen halen, 419 om precies te zijn. In het elektrische zustermodel van de GLB is een elektromotor op de vooras én de achteras. Er komen twee versies. De EQB300 met 225 pk en een EQB350 met 288 pk.

Mocht je het vermogen veel te veel vinden óf de range veel te slecht, hebben wij goed nieuws voor je. Er komt ook een Mercedes-Benz EQB met voorwielaandrijving en er komt een versie met een grotere accu.