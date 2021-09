Koffiebruine Porsche Taycan geeft lekkere opkikker

Met zo’n koffiebruine Porsche Taycan maak je wel een statement.

De Porsche Taycan is een lekker succes voor Porsche. Het is een van de leuker rijdende elektrische auto’s en natuurlijk een statement op wielen. Natuurlijk, het weegt meer dan 2.200 kilogram en nog kun je niet fatsoenlijk achterin zitten, maar mensen zien wel dat je een gevierd persoon wordt.

Naast het feit dat je een statement maakt, rijdt het ook nog eens uit de kunst. Nu de Taycan wereldwijd niet onaardig verkoopt en er zelfs een flinke wachtlijst is (6 maanden ben je zo kwijt), kun je bijna niet meer spreken van een niche. Of van een exclusieve auto. Althans, in zijn klasse. Een 911 is zeldzaam, maar voor een sportwagen juist niet. Voor de Taycan geldt min of meer hetzelfde.

Koffiebruine Porsche Taycan.

Om jezelf dus te onderscheiden zal Porsche de auto gaan aanbieden in alle soorten, vormen en smaakjes. Een van de smaakjes is koffie. Jazeker, want deze koffiebruine Porsche Taycan Cross Turismo is namelijk door Porsche Exclusive Manufaktur onder handen genomen. Het hoogtepuntje van deze auto is de kleur: Coffeebeige.

Deze kleur is op veel Porsches een PTS-kleur (paint to sample), maar niet in dit geval. Een kijkje op de Taycan-configurator leert ons dat deze kleur van jou is voor slechts 1.157 euro! Dat is flink goedkoper dan de 21″ grote Cross Turismo-velgen, die 4.475 euro kosten. In dit geval krijg je op de velgnaven een boodschap mee van Porsche: Create. Personal. Style.

Heel milieuvriendelijk

Nu kun je je afvragen of een dergelijk zware auto wel milieuvriendelijk is, ook al is ‘ie elektrisch. Dat weet Porsche zelf ook waarschijnlijk, vandaar dat deze een optie heeft die de auto héél milieuvriendelijk maakt. Dat is namelijk de fietsendrager op de achterzijde.

De fiets is misschien wel de meest briljante uitvinding (sinds de auto) en die kun je dus eenvodig meenemen op je koffiebruine Porsche Taycan. Of de striping ook leverbaar is, weten we niet zeker.