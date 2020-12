Mercedes kondigt 6 nieuwe EQ modellen aan - Autoblog.nl

Mercedes gaat met EQ het portfolio flink uitbreiden. Het automerk kondigt 6 gloednieuwe modellen aan die onder dit label vallen.

Mercedes-Benz is toch wel koning van de niches. De Duitse autofabrikant heeft zelfs zo’n groot gamma, dat ze besloten hebben om wat te gaan snoeien. Zo komt de SLK bijvoorbeeld niet meer terug omdat het marktsegment van kleine, luxere cabrio’s simpelweg te klein is geworden. Ook op het gebied van elektrische auto’s wil Mercedes een ruim aanbod hebben. Dat doen ze binnen het Mercedes EQ label.

Met Ambition 2039 hebben de Duitsers een strategisch plan voor de komende +- 20 jaar uitgetekend. Af en toe heeft het merk wat nieuws te melden op dit vlak en ook nu is dat weer zo. Mercedes maakt bekend dat er in 2022 al zes nieuwe volledig elektrische EQ-modellen op de markt zullen zijn. Naast de al reeds gelanceerde EQC en de EQV zit je op een totaal van acht.

De nieuwe Mercedes EQ-modellen

Een belangrijke auto is de EQS. Het is de eerste volledig elektrische limousine van Mercedes-Benz. Het model gaat in de eerste helft van 2021 in productie. Twee andere belangrijke modellen zijn de EQA en de EQB. Deze zullen meer op de massa gericht zijn, waar de EQS net als de S-klasse een luxeproduct is.

In de tweede helft van 2021 begint de productie van de Mercedes EQE. Ook dit gaat net als de EQS weer een elektrische limousine worden, net als de E-klasse die we nu kennen. Twee andere nieuwe modellen met een vergelijkbare naam zijn de EQE SUV en de EQS SUV. Het is een beetje verwarrend dat de Duitsers vrijwel dezelfde naam voor verschillende modellen gaat gebruiken, maar dat heb je als je alle carrosserievarianten onder één dak probeert te proppen. De productie van de EQE SUV en de EQS SUV start in 2022.

Ergo, hieronder het lijstje van alle EQ modellen die in 2022 op de markt verkrijgbaar zullen zijn.

Alle Mercedes EQ-modellen