CBR zet streep door tienduizenden examens - Autoblog.nl

2020 is nu niet bepaald het beste jaar om je autorijbewijs te halen. Het CBR moet noodgedwongen weer examens schrappen.

De afgelopen periode lekker aan het lessen geweest, met het praktijkexamen in het vooruitzicht. Het felbegeerde roze pasje voelde dichterbij dan ooit. En toen kwam de lockdown en nu zijn al je plannen weer overhoop gegooid. Mensen die tussen nu en de 19de van januari een theorie- of praktijkexamen gepland hadden staan bij het CBR krijgen slecht nieuws te horen.

Rijscholen dicht

De instantie schrapt de komende vijf weken maar liefst 190.000 examens. Het is met name een bittere pil voor aspirant automobilisten die praktijkexamen wilden gaan doen. Die groep moet weer wachten op een nieuwe datum en daar kan zomaar weer een maand gaan tussenzitten. Ondertussen sluiten ook de rijscholen hun deuren tot en met tenminste 19 januari. In de tussentijd extra lessen nemen zit er dus niet in. Niet alleen slecht voor het rijvertrouwen, maar ook voor de rijkwaliteit. Cursisten zullen meer dan een maand geen auto rijden in een lessituatie.

Medische beoordeling

Het CBR gaat niet helemaal op slot. Medische beoordelingen blijven doorgaan. Dat is maar goed ook, want de organisatie is al een tijdje bezig enorme achterstanden weg te werken. Sinds deze zomer is het zo dat mensen weer tijdig een reactie krijgen als ze een medische beoordeling aanvragen, aldus het CBR.

Verlopen examens

De lockdown heeft ook tot gevolg dat certificaten, passen of examenuitslagen kunnen komen te vervallen. Tijdens eerdere coronamaatregelen werd dit door de regering voorkomen en kwamen certificaten, passen of examenuitslagen in aanmerking voor verlening. Voor nu heeft het kabinet nog niets bekendgemaakt of dat nu weer zo gaat zijn, maar het lijkt aannemelijk dat dit inderdaad het geval is.