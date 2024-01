Mercedes neemt op komische wijze afscheid van zeepkist

Bij Mercedes moeten ze afscheid nemen van hun trage trekschuit, de W14.

Ja, uiteraard hebben we een klein beetje last van wat oud zeer als het gaat om het team van Mercedes. In sommige gevallen vanwege het buitengewoon spannende seizoen 2021, maar eigenlijk vanwege het feit dat ze hun werk simpelweg te goed hebben gedaan. Van 2014 tot en met 2020 was de Formule 1 bijzonder voorspelbaar. De afstand met de rest was echt extreem groot, maar de laatste drie seizoenen dus niet.

Dit jaar werden ze tweede, wat op zich goed klinkt. Ze hebben het toch beter gedaan dan Ferrari. Het gat met Red Bull was echter extreem. Dus ergens is er iets mis met die auto, want aan de coureurs kan het niet liggen.

Tegenvallende prestaties

Volgens deze Britse publicatie heeft het Britse team van Mercedes met de twee Britse coureurs het beste rijdersduo van de grid. Met een talent als Russell en een GOAT als Hamilton moet je als team wel een goed resultaat kunnen neerzetten, toch?

Dat gebeurde niet en dat kwam volgens Mercedes door de auto, de W14. Net als de W13 was die niet al te best en bleven daardoor de prestaties uit. Sinds 2022 rijdt het F1-veld onder de nieuwe regelgeving en Mercedes heeft de grootst mogelijke moeite om aansluiting te vinden.

Met gevoel voor humor neemt het team uit Brackley afscheid van hun trage trapkar. Dat doen ze door een paar foto’s te maken met de auto en alle behaalde prijzen. Normaal gesproken waren dat er echt een heleboel. Er waren seizoenen waarbij Bottas en Hamilton gezamenlijk 30 bekers binnenhaalden. Nu staat de teller op, eh, 9.

Mercedes neemt afscheid van zeepkist

Heel erg tekenend voor het gebrek aan succes voor het team van Toto Wolff, is dat ze zelfs een Pirelli-bandje hebben liggen. Die krijg je van Mario Isola (of een celebrity) na het behalen van pole position. Tijdens de GP van Hongarije wist Lewis Hamilton uit een duveltje uit een doosje de snelste ronde neer te zetten in Q3.

Maar dat ze die band erbij hebben gezet, is opmerkelijk. Dat is toch een beetje alsof je je veterstrik-diploma tussen je VWO-diploma en propedeuse hebt liggen:

Anyway, hun afscheid was vrij komisch: “W14 has left the chat” Laat Mercedes weten op Twitter dat Elon Musk X noemt. . Haha. Tja, in het engels kun je niet alles net zo leuk doen als in Nederland: “rozen zijn rood, bier zit in vaten, Mercedes W14 heeft de groepschat verlaten”.

Oh, en mocht je benieuwd zijn naar hoe een dergelijke foto bij Red Bull eruit ziet, zo:

#realgangster

