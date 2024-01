Viaplay tijdelijk gered: genieten met Nelson en Melvin!

Viaplay is tijdelijk gered, dankzij een minimale financiële injectie waarvoor ze een enorme prijs betalen.

Nou, dat was eventjes spannend! Bij Viaplay gaat het al een tijdje niet heel erg goed. De toko uit Zweden had een briljant plan. Ze kochten de uitzendrechten voor de Formule 1 in – onder andere – Nederland. Met hun streaming-service konden ze dan iedereen over de streep trekken om een abonnement af te sluiten.

Het geld zou tegen de plinten klotsen en andere gouden bergen werden beloofd aan de aandeelhouders. Het verwachte succes bleef echter uit. Viaplay maakte geen denderende start. Het begon met een hoop technische issues. Daarbij waren er heel erg veel mensen die Olav Mol en Jack Plooij wél heel erg leuk vonden en dus niet de overstap maakten. Na dik 25 jaar is het lastig om te wennen aan een nieuwe stem voor de sport.

Viaplay tijdelijk gered

En dan te bedenken dat het in Nederland nog relatief goed gaat met Viaplay. We hebben hier Max Verstappen en veel mensen hebben wel 15,99 euro per maand over hem te zien winnen. Maar het lijkt erop dat men Viaplay enkel en alleen heeft voor Formule 1. Dat is ook niet zo heel erg gek, want er staat niet zo heel erg veel boeiends op verder. En ja, ondergetekende heeft een abonnement.

Het leek de verkeerde kant op te gaan, maar Viaplay gaat vooralnsog niet kopje onder. Ze hebben namelijk een noodpakket ontvangen. Dat meldt Viaplay op de site van, eh, Viaplay. Viaplay is dus tijdelijk gered. Dit noodpakket bedraagt 20 miljoen, dat is om op korte termijn het Zweedse hoofd boven het water te kunnen houden. Dat geld hebben ze gekregen van Canal+ (bekend van puik geproduceerde natuurdocumentaires) en PPF (een investeringsmaatschappij uit Tsjechië waar we geen schuine grappen over kunnen maken).

Aandelen vergeven

Die twee partijen hebben het geld niet zomaar gegeven. In ruil daarvoor hebben ze 29,3% van de aandelen moeten weggeven PER PARTIJ. Dus wel PPF als Canal+ hebben 29,3% van de aandelen. Dit betekent dat Viaplay overgeleverd is aan de grillen van deze twee partijen. Nu zit er bij PPF flink wat geld en heeft Canal+ verstand van media, iets dat bij Viaplay leek te ontbreken.

Overigens is alleen het komende seizoen gered. Er is nog niets bekend over de onderhandelingen voor volgend jaar. Die lopen nu nog. Naast Viaplay was Canal+ een gegadigde, evenals Ziggo.