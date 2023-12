Dit zijn de 10 beste coureurs van 2023!

We hebben het tweede garnituur behandeld, nu is het tijd voor de 10 beste coureurs van 2023!

Het is het einde van het jaar, dus dat betekent een hoop overzichten en terugblikken. Vorige week hadden we een overzichtje met de slechtste F1-coureurs van 2023, nu hebben we de beste voor je op een rij gezet. De oplettende lezer zal gezien hebben dat we 22 tot en met 11 al behandeld hebben en dat het nu tijd is voor 10 tot en met 1.

Formule 1 is een mechanische sport. Dat betekent dat de einduitslag geldig is, maar niet altijd even representatief voor de prestaties van de coureur in kwestie. Of beter gezegd, niet altijd. Soms flatteert de auto de coureur en soms is het andersom.

Op de redactie hebben we elke race nauwlettend de coureurs in de gaten gehouden, inclusief hun prestaties. Uiteraard is het geen absolute waarheid, het staat open ter interpretatie. Dus mocht je het met ons oneens zijn: graag! Laat het weten, in de comments!

10. Piere Gasly

Positie in WK-stand: 11

Aantal punten: 62

Cijfer: 6+

Pierre Gasly is een wonderlijk fenomeen. Het was altijd al een snelle coureur, maar zijn teamgenoten waren óf te slecht (Kvyat, Tsunoda) óf veel te goed (Verstappen). Bij het Alpine F1 Team rijdt Gasly naast Ocon, die zeer aan hem gewaagd is. Dat kun je wel zien in de eindstand, want ze eindigden vlak bij elkaar en ook in de kwalificatiestrijd was het het hele jaar close, maar trok Pierre met 13-9 aan het langste eind. Gasly krijgt van ons een (iets) hogere beoordeling dan Ocon.

Dat komt door drie dingen: ten eerste heeft Gasly net ietsje beter gescoord dan Ocon. Ten tweede is Gasly nieuw bij het team en Ocon was er al toen Alpine nog Renault heette. Ten derde was Gasly ietsje minder anoniem dan Ocon (die weliswaar iets meer pech had). Hoogtepunt was de podiumplaats in Zandvoort, maar ook de sprintrace van de GP USA was erg sterk. Hopelijk heeft Alpine een betere auto dan voorgaande jaren om deze twee coureurs letterlijk en figuurlijk een podium te geven.

9. George Russell

Positie in WK-stand: 8

Aantal punten: 175

Cijfer: 7-

Deze is relatief laag. Daarbij moeten we eventjes vergeten dat we hoge verwachtingen hadden van de Brit. Bij Williams leek hij een exceptioneel talent te zijn en ook bij Mercedes GP begon hij voortvarend. Maar in 2023 kreeg Russell het niet voor elkaar. Hij pakte slechts twee keer een podium (Spanje en Abu Dhabi). Als het gaat om kwalificeren is Russell zéér gewaagd aan Hamilton: 11 tegen 11. Maar in de races mist Russell snelheid, hij gaat sneller door zijn banden heen en komt hij dikwijls gefrustreerd over (waarschijnlijk door die eerste twee punten). Mercedes werd uiteindelijk het tweede team van de grid, dan is een P8 in de eindstand niet te verkopen, eigenlijk.

8. Oscar Piastri

Positie in WK-stand: 9

Aantal punten: 97

Cijfer: 7

Aanvankelijk wilde ondergetekende Piastri hoger plaatsen. Daarbij zit een klein beetje persoonlijke voorkeur. Oscar Piastri is bij vlagen bloedsnel, maar enorm koel eronder. Piastri heeft dit jaar echt verrast en is sowieso de rookie van het jaar 2023. Het begin van het siezoen was zwaar, maar dat komt ook omdat die MCL36 nog niet ‘af’ was. Vanaf Oostenrijk ging het lopen. Oscar behaalde tweemaal het podium: derde in Japan en tweede in Qatar. Hij won zelfs de sprintrace in Austin! Waarom plaatsen we hem dan niet hoger? Nou, ten opzichte van zijn teamgenoot komt Piastri wat tekort. Logisch, Norris heeft meer ervaring in de F1 en bij het team. Met name op het gebied van bandenmanagement kan Oscar nog iets leren van Lando. Ook het kleine beetje schroom mag er wel af. Dit is een ruwe diamant waar we in de toekomst nog veel plezier aan gaan beleven.

7. Charles Leclerc

Positie in WK-stand: 5

Aantal punten: 206

Cijfer: 7+

Bij de Scuderia Ferrari moet je strijden tegen de torenhoge verwachtingen én met het management van het team. Vervolgens heb je dan je teammaat en die andere 18 coureurs. Voor Charles Leclerc was het vooraal een seizoen van constant scoren en dat deed hij dan ook. De Ferrari was dit jaar niet zo goed als het jaar ervoor en er zat ook niet echt een lijn van verbetering in. Als het gaat om kwalificeren is Charles Leclerc ongekend goed. Sterker nog, over één ronde is het waarschijnlijk de snelste coureur van de grid. Helaas worden de punten pas uitgedeeld na de race (zo, da’s een open deur!). Ook leek hij geregeld net eventjes te veel van het materiaal te vragen. Zijn vijf pole posities zijn bijzonder knap, maar in Spanje en Australië presteerde hij ondermaats. Het mag allemaal iets constanter, met de snelheid zit het wel goed.

6. Carlos Sainz Jr

Positie in WK-stand: 7

Aantal punten: 200

Cijfer: 8-

Ja, wat ons betreft heeft Carlos Sainz Jr het beter gedaan dan Charles Leclerc. In de kwalificaties was dat niet het geval, alhoewel de twee pole posities van Sainz van grote klasse waren. Daarnaast won Sainz dit jaar ook daadwerkelijk een race en het was zeker niet de makkelijkste Grand Prix (namelijk die van Singapore). Sainz is als coureur op pure snelheid ietsje minder rap dan Leclerc.

Maar Sainz bewijst dat je in de Formule 1 meer nodig hebt om succesvol te zijn. Het is niet alleen de toewijding en het harde werken, maar ook het gogme. Zoals hij Norris in de DRS-zone hield om te zorgen dat Russell niet in de buurt kwam. Helemaal top was het seizoen niet, met name Australië en Abu Dhabi waren dramatisch. Ook reed hij de eerste helft van het seizoen een beetje kleurloos rond. Op basis van de tweede seizoenshelft verwachten we grootste dingen van Sainz in 2023.

5. Alexander Albon

Positie in WK-stand:13

Aantal punten: 27

Cijfer: 8-

De verrassing van het jaar. Alexander Albon is helemaal herboren in zijn nieuwe rol als leider van een achterhoede team dat naar voren wil. De prestaties van Alexander Albon kun je niet overschatten. Hij zorgde in zijn eentje ervoor dat Williams het zevende team is (samen met alle werknemers van Williams, uiteraard). Albon was de enige coureur die ELKE kwalificatiesessie sneller was dan zijn teammaat (toegegeven, Logan Sargeant is dan ook geen hoogvlieger). De prestatie is extra knap als je bedenkt dat de auto’s van Aston Martin Racing, Red Bull, Ferrari, Mercedes en McLaren Racing altijd wel in de punten eindigden. Albon moest het doen met buitenkansjes en die pakte hij. Uiteraard was hij snel op Monza (zevende) en Silverstone (achtste), maar ook in de verraderlijke omstandigheden op Zandvoort (achtste) wist Albon te verrassen.

4. Fernando Alonso

Positie in WK-stand: 8,5

Aantal punten: 206

Cijfer: 8,5

De nummers 4, 3 en 2 zitten heel erg dicht op elkaar. Fernando Alonso staat op een verrassende vierde plaats. Hij stond halverwege het jaar namelijk nog op P2. Watskebeurt? Nou, anderen werden sneller. Dat is natuurlijk grotendeels te wijten aan de auto. Je zag wel meteen wat het deed met Fernando. De eerste helft was hij opgetogen, vol humor en zelfs een hoop complimenten. De humor werd zuur en de complimenten werden verwijten over de boordradio. We twijfelen er overigens geen moment aan dat Alonso uit die auto haalt wat er in zit, iets dat je van zijn teamgenoot (Lance Stroll) niet kan zeggen.

3. Lewis Hamilton

Positie in WK-stand: 3

Aantal punten: 234

Cijfer: 8,5

Deze Brit krijgt niemand klein. Heel even leek het erop dat Hamilton geknakt was na de zinderende afsluiter in 2021. In 2022 had Lewis de grootst mogelijke moeite met George. We hadden eigenlijk verwacht dat die lijn zich door zou zetten, maar dankzij Lewis Hamilton gebeurde dat niet. Hamilton deed twee dingen heel erg goed. Hij was enorm alert en enorm consistent. Wat dat betreft lijkt hij stiekem enorm veel op Max Verstappen. Beide coureurs poepen er zeer constante rondetijden uit. In de kwalificaties ging het niet altijd zijn kant op, maar staat het gelijk met Russell in het kwalificatieduel. Spanje, Canada, Silverstone: het was allemaal uit de kunst. Hebben we nog wat te klagen? Ja, de laatste paar races waren wat anoniem.

2. Lando Norris

Positie in WK-stand:

Aantal punten

Cijfer: 9

We voelen het allemaal op onze klompen aan dat dit de man is de het Max Verstappen moeilijk moet gaan maken. Lando Norris heeft er een waanzinnig goed seizoen opzitten. In het begin ging de McLaren nog niet zo lekker, maar zelfs toen pakte Norris geregeld een puntje. Na Oostenrijk ging het geweldig en liet Norris nauwelijks een steekje vallen. Hij is sneller dan zijn getalenteerde (doch minder ervaren) teammaat. Als het gaat om kwalificeren is er wel ietsje ruimte voor verbetering, maar in de races was Norris weergaloos in 2023. Ja, Norris maakte hier en daar een foutje (zowel in de race als kwalificatie), maar die auto is weliswaar snel, maar zeker niet makkelijk.

1. Max Verstappen

Positie in WK-stand: 1

Aantal punten: een miljoen ofzo (575, red.)

Cijfer: 11+