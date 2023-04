Mercedes GLS facelift brengt meer luxe voor achterpassagiers

Achterin een Mercedes GLS vertoeven was al prima, met de facelift is het nog leuker geworden.

Mits je de juiste opties aanvinkt overigens. Op de autoshow van New York presenteert Mercedes de facelift van de GLS. Ook de vernieuwde Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ beleeft meteen zijn debuut.

Facelift

Het is een milde facelift. Over mild gesproken, elke aandrijflijn van de GLS komt nu standaard met mild hybride 48-volt techniek. Verder introduceert het merk nieuwe kleurtjes, nieuwe interieuropties en zit de GLS voortaan standaard beter in de spulletjes. Scheelt weer opties aanvinken.

Dat de onthulling van dit vlaggenschip in New York is kun je geen toeval noemen. Noord-Amerika is bij uitstek geschikt voor dit luxe apparaat. Hier in Nederland is een GLS aan de grote kant. De GLE is wat gebruikelijker als je echt de ruimte nodig hebt.

Interieur

In het interieur valt meteen het nieuwe stuurwiel op. Dit stuur zit al in de meeste moderne modellen van Mercedes en heeft nu zijn weg gevonden naar de GLS met deze facelift.

Aan de buitenkant zijn er nieuwe koplampen en achterlichten te bespeuren. Ook is de grille anders. Laten we ook de frisse 20 inch wielen (of zelfs 23 inch met de Mercedes-Maybach) in Himalayas grey niet vergeten. Zoals gezegd is het echt feest voor de achterpassagiers. Met het optionele MBUX Multi-Seat Entertainment system krijgen de passagiers achterin twee schermen om op te spelen.

Dit brengt de infotainment van voor naar achteren. DJ spelen op een roadtrip was nog nooit zo makkelijk. Ook wel lekker zijn de optionele 100W USB-poorten om bijvoorbeeld je laptop of tablet mee op te laden.

Motoren en marktlancering

Het motorengamma klinkt bekend. Deze bestaat uit een GLS 450 4MATIC, GLS 580 4MATIC, GLS 350 d 4MATIC en de GLS 450 d 4MATIC. De mild hybride zorgt voor een 20 pk boost. Vermogens variëren van 381 pk voor de 450 tot 517 pk voor de 580. De Maybach levert 557 pk en de AMG zelfs 612 pk.

Het topmodel qua sportiviteit is de Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+. Zoek je de top meer in de hoek van luxe dan is er ook de Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+. Daarmee bestaat het gamma louter uit zes- en achtcilinders.

De Mercedes GLS facelift verschijnt in oktober van dit jaar op de Europese markt. Prijzen en beschikbaarheid worden later dit jaar bekendgemaakt.