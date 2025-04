Met de toekomst van auto-ontwerpen zit het wel snor

We hoeven niet bang te zijn voor alleen maar eenzijdige ontwerpen in de toekomst.

Nee, deze auto is niet gelieerd aan het Jaguar van de toekomst. Dit is wat de auto-ontwerpers van de toekomst te bieden hebben. Eerlijk gezegd ziet dat er niet verkeerd uit. Dit hierboven is de Vision Rapida: een afstudeerproject van een stel studenten.

De studenten volgen een opleiding tot ontwerper bij het Istituto Europeo di Design (IED) in Turijn. Eerder kwam ook al de beeldschone Pagani Alisea van studenten van deze school. Voor hun masterthesis zijn de leerlingen geholpen door Italdesign. Er is zes maanden hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.

Het idee achter de Rapida

Het concept moet een compacte, betaalbare 2+2 sportauto zijn met invloeden van iconische sportwagens uit het verleden. Welke klassiekers dit zijn, weten we niet. Misschien de Jaguar F-Type? De auto zou voornamelijk gericht zijn op Gen-Z’ers die niet super veel te makken hebben, maar toch iets diks willen rijden. ”Met de Rapida willen ze [de studenten] reageren op het gebrek aan kleine, leuke en betaalbare sportauto’s voor jonge mensen zoals die in de jaren ’90”, zegt Italdesign-ontwerper Dario Lauriola.

De IED-studenten hebben de Rapida zo ontworpen dat je er een EV, hybride of auto met plofmotor van kan maken. Dat laatste zou vooral lekker zijn: een lekkere blok in het vooronder en achterwielaandrijving. Het ontwerp bestaat uit strakke lijnen, een fastback-profiel van de achterkant en een agressieve diffuser.

Volgens de studenten zou ieder merk dit model in het gamma kunnen toevoegen. Het volgt niet een bepaalde ontwerptaal van een bepaald merk. Je kunt het studiemodel met je eigen ogen zien van 7 tot en met 13 april tijdens de Milan Design Week. Daarna vertrekt de Rapida naar het Italiaanse automobielmuseum in Turijn waar ie van 15 april tot en met 4 mei te zien is.