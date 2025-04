Overheid veilt dikke sportauto’s voor het goede doel

Da’s weer eens wat anders dan een paar gore AMG’s op Domeinen.

Als je de Nederlandse overheid zou vragen waar het geld van Domeinen RZ naartoe gaat, zullen ze geheid zeggen dat de doekoe rechtstreeks geïnvesteerd wordt in de infrastructuur. Die nieuwe weg bij jou om de hoek kun je dus te danken hebben aan een crimineel wiens auto in beslag werd genomen, wat in zekere zin een goed doel is. In Spanje doen ze heel wat anders met het geld uit een autoveiling.

De Spaanse beleidsmakers hebben drie behoorlijk dikke sportauto’s in de aanbieding: een Ferrari 575M Maranello, een Ferrari 512TR en een Aston Martin DBS. De auto’s waren van drugskoeriers en zijn in beslag genomen. Veilinghuis Escrapalia helpt bij de zoektocht naar nieuwe eigenaren.

Het goede doel

Buiten dat de nachtapothekers nu een auto minder hebben om hun producten te verkopen, helpt de veiling op nog een manier tegen drugsverkoop. De opbrengsten van de veiling gaan naar de financiering van programma’s ter preventie van drugsverslaving, hulp aan drugsverslaafden en maatschappelijke en arbeidsintegratie.

Ferrari 575M Maranello

Je kunt van de verkopers vinden wat je wilt, maar smaak hebben ze. Deze 575M Maranello is een pareltje. Hij verscheen in 2002 als de opvolger van de 550 Maranello. Of eigenlijk een verbeterde 550, want de 575M had meer vermogen, betere aerodynamica en nieuwe technologie aan boord.

Dit hierboven is één van de 2.056 stuks met een handbak. Het gegroeide vermogen van 515 pk komt uit een 5,75-liter V12. De topsnelheid is 325 km/u en van 0 naar 100 km/u moet kunnen in 4,2 seconden. Het openingsbod begon op een schamele € 150 en is inmiddels opgeklommen tot een nog steeds erg lage € 1.650,-. In Nederland staat er eentje te koop met handbak bij Aaldering. Daar vragen ze er € 279.500 voor.

Ferrari 512 TR met modificaties

De gele rakker had je bovenaan dit artikel al gezien. Behoeft ie nog een introductie? Het is de evolutie van de originele Testarossa met wat aanpassingen aan het ontwerp en meer vermogen. Er werden er van 1991 tot en met 1994 precies 2.261 van gebouwd.

Wie goed kijkt, ziet dat de 512TR op de plaatjes er niet zomaar eentje is. Ergens in zijn leven heeft ie de looks van de F512 M gekregen. De Ferrari heeft een platte 4,9-liter V12 die 428 pk produceert. Deze Ferrari trekt in 4,8 seconden van 0 naar 100 km/u en stopt pas met accelereren bij 314 km/u. Het hoogste bod staat nu nog op € 26.500, maar dat gaat ongetwijfeld nog omhoog.

Aston Martin DBS

Wie graag wat minder drugsverslaafden in Spanje wil, maar liever iets nieuwers rijdt, veilt de Spaanse overheid een Aston Martin DBS. De vervanger van de Vanquish S speelde in de 007-films Casino Royale en Quantum of Solace. De productie van 3.400 exemplaren liep van 2007 tot en met 2012

Voorin ligt een 6.0 atmosferische V12 met 517 pk aan power. De 0-naar-100-tijd is 4,3 seconden en de top ligt op 307 km/u. Op het moment van tikken is het hoogste bod € 30.700.

Wanneer loopt de veiling af?

Bieden op de drie sportauto’s kan tot en met donderdag 10 april 2025. Mocht je in de buurt zijn: op 8 en 9 april kun je in Coslada (net buiten Madrid) de drie auto’s zien.