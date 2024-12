Zo ontiegelijk duur worden de nieuwe Jaguars

En antwoord op de vraag: komen er nieuwe modellen van Jaguar met een lage prijs?

Wie vandaag naar de Jaguar-dealer gaat om een gloednieuwe Jaaaggg op te halen, betaalt minimaal € 66.366. Daarvoor krijg je de E-Pace. Het duurste speeltje is de F-Type waarvoor je op z’n minst € 119.527 kwijt bent. Zulke prijzen zul je volgend jaar niet meer tegenkomen bij de Jaguar-verkopers. De Duitse baas van Jaguar Land Rover (JLR) vertelt wat de gemiddelde prijs van de nieuwe modellen gaat zijn.

Voor de fans van de meest betaalbare Jaguars heb ik slecht nieuws. De Duitse JLR-baas Jan-Kas van der Stelt bevestigt dat er geen goedkope tegenhanger komt. ”Jaguar positioneert zich als luxemerk in een ander prijssegment. Terwijl de gemiddelde prijs van een Jaguar nu rond de 70.000 euro ligt, zal deze in de toekomst ongeveer twee keer zo hoog zijn”, zegt Van der Stelt tegen Autobild.

Waarom je een Jaguar moet willen volgens Jaguar

Met zulke prijzen gaat Jaguar zich bijna bemoeien met Bentley en de top-RaRo’s. En dat in een markt die niet bepaald storm loopt: dure EV’s. Hoe hoopt Jaguar dan te overleven? Een van de onderdelen is winnaarstechniek. Jaguar won bij de elektrische raceklasse afgelopen jaar de constructeurstitel. Techniek uit de FE-auto komt in de nieuwe straatauto’s.

Welke onderdelen dit precies zijn, zegt Van der Stelt niet. De componenten moeten in ieder geval zorgen voor ”hoge prestaties” en een actieradius van ruim 700 kilometer. Na een kwartiertje opladen, zou je weer 320 kilometer verder kunnen rijden.

Daarnaast is natuurlijk de ‘Copy Nothing’-ontwerptaal erg belangrijk volgens het merk. Jaguar gaat niet veel auto’s bouwen zodat de EV’s zeldzaam worden. Vraag en aanbod: je kent het verhaal. Verder heeft Van der Stelt geen probleem met concurrentie. ”Onze toekomstige klanten zullen niet slechts één auto bezitten, maar meerdere”, denkt hij.

Zo komen er meer EV-rijders

Van der Stelt heeft ook een mening over het interessanter maken van EV’s. Volgens hem moet het makkelijker worden om een elektrische auto te besturen en te bezitten. ”Maar hier werken wij fabrikanten, samen met de EU en de Duitse regering aan. Er is geen manier om elektromobiliteit te omzeilen om de emissiedoelstellingen te bereiken”, denkt de Duitse JLR-baas.

Hoe het dan precies makkelijker moet worden om een EV te hebben, zegt Van der Stelt niet. Misschien kan het besturen makkelijk worden met een Xbox-controller?