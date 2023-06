Het topmodel van deze generatie BMW Z4 was de sDrive35is. Met een dikke zescilinder onder de kap, bijgestaan door twee turbo’s.

De BMW Z4 is de trots van Autoblog-lezer Bert. Deze cabrio beschikt over 340 pk en 450 Nm koppel. De zes-in-lijn sprint in 4,8 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 250 km/u.