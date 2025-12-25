Dit waren de dikste spots van 2025!

We blikken terug op de meest bijzondere spots op Nederlandse bodem.

Het afgelopen jaar zijn de spotters weer druk geweest en zijn er vele bijzondere auto’s geüpload op Autoblog Spots. Waarvoor dank! Vandaag blikken we terug op het afgelopen jaar met een aantal epische spots op Nederlandse bodem.

Spotter: @justawheelchairguy

Locatie: Groningen

Als je in maart een Porsche 959 spot, dan heb je al meteen een van de hoogtepunten van het jaar te pakken. Dit is een buitengewone zeldzame verschijning, met een oplage van slechts 337 stuks. Daarmee is deze Porsche aanzienlijk exclusiever dan zijn aartsrivaal, de Ferrari F40. Daar zijn er 1.311 van gebouwd. Dit exemplaar is ook nog eens uitgevoerd in een bijzondere kleur, Wine Red Metallic.

Spotter: @justawheelchairguy

Locatie: Groningen

We blijven nog even in Groningen, want de Porsche 959 was niet alleen uit Engeland gekomen. Ook een Lexus LFA en een Porsche Carrera GT maakten onderdeel uit van het gezelschap. Deze epische V10-combo mag ook niet ontbreken in deze lijst.

Spotter: @defriezencrew

Locatie: Baarn

De Ferrari Enzo is typisch een auto die in verwarmde garages meer waard staat te worden en niet of nauwelijks buiten komt. Toch wist @defriezencrew een heuse Enzo te spotten in de omgeving van Baarn. Een zwarte nog wel, wat helemaal bijzonder is. Inmiddels zijn de groene platen vervangen voor gele exemplaren en is dit de enige zwarte Enzo op Nederlands kenteken.

Spotter: @Maurice16

Locatie: Naarden

Misschien had je geen terreinwagen verwacht in dit lijstje, maar de Lamborghini LM002 is specialer dan menig supercar. Met een totale productie van 301 stuks is deze auto zelfs zeldzamer dan de eerdergenoemde 959. De motor komt overigens wel uit een supercar, want onder de enorme motorkap ligt de V12 uit de Countach. Grappig detail: deze auto staat op grijs kenteken.

Spotter: @dadamphotography

Locatie: Haren

De Apollo I.E. en de AMG One zijn twee van de meest bizarre auto’s van dit moment. En die stonden gewoon op een parkeerplaats in Haren, of all places. De Apollo I.E. is de zeldzaamste auto uit dit hele lijstje, want er zijn maar 10 exemplaren van gebouwd. Van de AMG One worden er 275 gebouwd, maar die zijn nog niet allemaal geleverd. Beide auto’s zijn in ieder geval bijzonder spectaculair om tegen te komen.

Spotter: @ecnerualcars

Locatie: Oisterwijk

Een heerlijk obscure sportauto uit de jaren ’90: de Pantera Si. Dit was de laatste iteratie van de Pantera, waarbij de auto een compleet nieuw koetswerk kreeg, ontworpen door Marcello Gandini. De Pantera Si is extreem zeldzaam, want er zijn er maar 41 van gebouwd. Dit is ook nog eens een Targa-uitvoering, waar er maar vier van gemaakt zijn. Veel zeldzamer wordt het niet!

Spotter: @gerald

Locatie: Fijnaart

Een Pagani Utopia spotten in een Brabants dorpje? Dat is mogelijk dankzij Gerard van der Horst. Hij zette dit jaar een Pagani met een prijskaartje van €3,3 miljoen op kenteken. Het is bijna onwerkelijk om deze auto in het Nederlandse straatbeeld te zien. Des te meer omdat we zo lang hebben moeten wachten op de eerste Nederlandse Pagani.

Spotter: @europeancarshotsinsta

Locatie: A12

Een Bugatti Chiron is misschien niet zo uniek als een Pagani, maar het blijft een bijzonder imposante wagen om tegen te komen. Dit is ook niet zomaar een Chiron: het betreft een L’Ebe, wat betekent dat het één van de drie laatst gebouwde exemplaren is. Deze auto staat al sinds 2022 op kenteken, maar wist zich drie jaar lang verborgen te houden voor de spotters. Dit jaar werd ‘ie eindelijk voor het eerst gesnapt.

Spotter: @justawheelchairguy

Locatie: Berkel en Rodenrijs

We smokkelen ook nog even een elektrische auto in het lijstje: de enige echte Rimac op Nederlands kenteken. Michel Perridon betaalde €2,8 miljoen voor deze auto, om zo punten te scoren bij Mate Rimac. Eerlijk is eerlijk: het is gewoon een heel vet apparaat om te zien. En dat er geen geluid uit komt maakt voor de foto’s toch niet uit.

Spotter: @justawheelchairguy

Locatie: Berkel en Rodenrijs

Op dezelfde locatie als de Rimac spotte @justawheelchairguy nóg een speeltje van Perridon: de Bugatti EB110 SS. Onze Rotterdamse vriend kocht deze auto in 2021 voor €2,2 miljoen. In totaal zijn er maar 139 EB110’s gebouwd, en van de Super Sport maar 30 tot 39 stuks. Dit is de enige op Nederlands kenteken. Een topspot dus!

Tot zover onze terugblik op 2025. Ook volgend jaar zien we weer graag jullie spots verschijnen op Autoblog Spots. Als beloning verloten we iedere maand een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 onder de uploaders!