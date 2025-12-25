Video: Zijn Golf-rijders over de hele wereld hetzelfde?

Niets tegen Golf-rijders hoor..
Maar de bestuurder van deze VW Golf vindt het plots een goed idee om te spelen op de natte weg. Tussen het overige verkeer. Wat?
Bekijk ook deze video: Vuurwerk afsteken vanuit je Golf is GEEN goed idee
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Niets tegen Golf-rijders hoor..
Maar de bestuurder van deze VW Golf vindt het plots een goed idee om te spelen op de natte weg. Tussen het overige verkeer. Wat?
Bekijk ook deze video: Vuurwerk afsteken vanuit je Golf is GEEN goed idee
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Mini Joe zegt
Meer testosteron dan hersencellen