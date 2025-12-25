Koop de Nederlandse voorloper van de Porsche 911 Dakar [video]

Een offroad-911 met kentekenplaten? Die bestaat al heel lang!

Porsche’s zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Ook de 911 wordt voor steeds meer doeleinden beschikbaar. De Dakar leek daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen, maar dat zit net even anders. Dit bijzondere hoofdstuk kan in jouw garage komen staan dankzij The Collectables.

Ondanks – of misschien juist dankzij – zijn onconventionele lay-out met de motor achterin, groeide de 911 uit tot een van de meest succesvolle sportwagens ooit. Dat zag Porsche Centrum Twente (tegenwoordig bekend als Lammertink Sportscars B.V.) ook. Zij gingen aan de slag met een Amerikaanse Porsche 911T met korte wielbasis van de F-modelgeneratie en toverde hem om tot deze 911 Rally 2.7.

Specificaties

De Porsche is in 1968 gebouwd en kwam in 1999 naar Nederland. De ombouw begon in 2011. De originele motor werd door Lammertink opgeboord naar 2,7 liter en volledig geoptimaliseerd. Het resultaat is een indrukwekkende 246 pk, meer dan een originele 911 RS, met daarbij de betrouwbaarheid die nodig is om rally’s probleemloos uit te rijden. De versnellingsbak hield het geweld jarenlang vol en werd in 2024 volledig gereviseerd, samen met een nieuwe koppeling en vliegwiel.

Er is voor meer dan 110.000 euro aan gedocumenteerd onderhoud uitgevoerd, inclusief een complete rally-ombouw (rolkooi, kuipstoelen, tripmaster, bodembescherming) en een bewezen rallyhistorie is dit een instapklare rally-911. Een zeldzame kans voor wie een van de snelste en best opgebouwde klassieke 911 Rally’s zoekt.

De Porsche 911 Rally 2.7 wordt op het moment van schrijven geveild via The Collectables. Op 30 december 2025 om 20:00 uur sluiten de biedingen, dus wees er op tijd bij!