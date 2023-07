Mijn Auto video: Ferrari 488 Spider van Bram

Open rijden in combinatie met ultiem rijplezier. Zo kun je de Ferrari 488 Spider gerust omschrijven.

Autoblog-lezer Bram heeft een prachtig geel exemplaar. We gingen er een rondje mee op pad in deze Mijn Auto! De Ferrari 488 was de eerste geblazen achtcilinder met twee turbo’s van het Italiaanse merk. Daarna kwam de opvolger, de F8 Tributo.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.