Elon Musk belooft Full Self Driving voor eind 2023

Elon Musk belooft voor de zoveelste keer dat het echte Full Self Driving geïntroduceerd wordt voor het einde van het jaar.

Vorige week hebben we nog een mooie ode aan Tesla geschreven. In tegenstelling tot wat ons vaak voor de voeten wordt geworpen, hebben we veel respect voor wat Tesla bereikt heeft. Tegelijkertijd zijn we echter ook sceptisch over de beloftes van Elon Musk en de productafwerking van een frietbakje. Die twee dingen kunnen prima naast elkaar bestaan, al wil er dat bij Elongelisten en notoire haters niet echt in.

Dit bericht valt wederom in de categorie sceptisch. Elon Musk heeft namelijk beloofd dat Full Self Driving, als in Level 4 of Level 5 autonoom rijden, er dit jaar nog aankomt. Probleem is dat Elon deze belofte al sinds minimaal 2019 doet. Destijds zei hij dat er aan het eind van dat jaar minimaal een miljoen robo-taxi’s zouden rondrijden.

De nieuwe uitspraken zijn iets genuanceerder. Musk leert dus wel (een beetje) van zijn eerdere fouten. Hij heeft het over zijn eigen ‘speculatie’ en houdt dus wat slagen om de arm. De eigen woorden van Musk op de World Artificial Intelligence Conference in Shanghai luiden als volgt:

In terms of where Tesla is at this stage, I think we are very close to achieving full self-driving without human supervision…This is only speculation, but I think we’ll achieve full self-driving, maybe what you would call four or five, I think later this year. Elon Musk, is iets voorzichtiger geworden

Even voor de refresher: Level 4 autonoom rijden volgens de SAE norm betekent dat de auto in feite altijd zelf rijdt, behalve in condities waarin de systemen niet werken. Extreem weer bijvoorbeeld. Level 5 autonoom is de heilige graal van autonoom, waarbij de bestuurder nooit meer iets hoeft te doen.

Tesla beschrijft zelf het huidige niveau van Full Self Driving als ‘Level 2’. Het wordt in die zin ingehaald door Mercedes, dat met de nieuwe S-Klasse en EQS volgend jaar op Level 3 mikt. Elon en Tesla moeten dus ook aan de bak om de technologische leider te blijven. Waarvan akte.