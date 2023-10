Een Volkswagen Kever. Die moest en zou het worden voor Autoblog-lezer Midian.

In deze Mijn Auto legt hij haarfijn uit waarom! Het rijden in een Kever gaat nu eenmaal wat anders dan een moderne auto. Of valt het wel mee? Check de video om daar achter te komen.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.