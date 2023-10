Verkoop Mercedes EQS zakt in als een vormeloze plumpudding

De verkoop van de Mercedes EQS is ingezakt als een plumpudding.

Mercedes heeft in 2021 de EQS op de markt gebracht. Het langverwachte elektrische vlaggenschip van Das Haus werd al in 2013 aan de wereld getoond als concept. Helaas zijn de looks van het productiemodel, niet helemaal geworden wat het concept beloofde. Het is een beetje als dat meme van The Office. Met het verschil -har har- dat er in dit geval helaas wel verschillen zijn. Het concept is een sportieve futuristische sedan. Het productiemodel een raar geproportioneerde futuristische blob.

Desalniettemin leek de EQS aanvankelijk een belachelijk succes. Maar de populariteit van het model blijkt een kort leven beschoren te zijn. In de Verenigde Staten is de EQS de showroom niet meer uit te branden. Een zwaar getroffen dealer vertelt anoniem dat EQS-en haast een soort ankers zijn in de showroom:

I sold one of the very first EQS models to arrive in the United States. The guy that bought it came in a week before it arrived just to make sure he could still get it and he was willing to pay whatever it took. That was late in 2022. By the next summer, they were anchors. Everyone was having trouble moving EVs off the lot and the depreciation was crazy. They pushed them out to us before the technology was ready and the build quality was there. The oil lobby has to be thrilled. Anonieme Mercedes dealert, houdt zelf geen boot over aan de EQS-verkoop

De cijfers lijken deze notie te ondersteunen. Sowieso is Merc’s EQ-range niet echt populair in ‘Murica. De gemiddelde EQ’X’ staat 82 dagen in de showroom, terwijl de gemiddelde elektrische BMW na 38 weg is. En ook qua absolute aantallen tekent zich een grimmig plaatje af voor de EQS. Voor Q3 zakten de verkoopcijfers ten opzichte van Q2 met 55 procent, van 2.456 units naar 1.100 units. Onlangs schreven we ook al dat hoewel Duits premium marktaandeel afpakt van Tesla op de EV markt, Mercedes voorlopig achterblijft bij BMW.

Volgens een rapport van TTAC dat een aantal verkopers quote die opvallend genoeg anoniem wil blijven ‘uit angst voor repercussies’ (lekker gezonde cultuur weer), hebben verkopers wel een idee waar het aan ligt:

Our cars need to be ‘want’ cars. The S-Class has maintained good loyalty because it’s aspirational. An EQS is not something that most people aspire to own. The EVs lack the ‘lust factor’ of Mercedes’ gasoline-powered flagship models, such as the S-Class sedan and AMG-GT coupe. Mercedes verkoper, houdt van ICE’s

De malaise bij Mercedes wordt gedeeltelijk gedeeld door andere EV fabrikanten. Ook zij ervaren dat EV’s langer bij dealers staan dan in het begin van het jaar. Een analist van Edmunds vermoedt dat de early adopters ‘op’ zijn:

The ship of early adopters — willing to put a reservation down on virtually any EV announced — has sailed. Ivan Drury, Edmunds’ director of insights

Kan zijn, maar Mercedes doet het dus ook slechter dan BMW, voor nu. Is dat dan toch bewijs dat lelijk design uiteindelijk toch echt een factor is waardoor je geen auto’s verkoopt? En gaat BMW dat ook opbreken als Audi met een fraaie bauhaus A6 e-tron op de markt komt die de i5 er grotesk uit laat zien? Of is de hele EV markt gewoon een pipedream gepusht door NGO’s, politici en Alex Soros? Laat het weten, in de comments!