Man wil oude barrels goedkoop elektrificeren, wint stofzuiger prijs

Een man heeft de Dyson award gewonnen voor een kit die oude auto’s om moet turnen in hybride’s voor een spotprijs.

Overheden werken wereldwijd aan regelgeving die verbrandingsmotoren verbieden vanaf 2025, 2030, 2035, 2040 of andere arbitraire data. Maar de vraag is dan wel wat er met al die auto’s moet gaan gebeuren die al verkocht zijn met verbrandingsmotor. Jan Modaal kan voorlopig in ieder geval namelijk geen splinternieuwe EV kopen. Of dat gaat veranderen, valt te bezien. De klima-wende kost namelijk zo ontzettend veel geld dat de stille financiële apocalypse van werkend West-Europa zich langzaam maar zeker af begint te tekenen.

Is er voor minvermogenden dan nog een manier om auto te rijden? Misschien, als Alexander Burton zijn zin krijgt. Deze student van RMIT heeft namelijk zojuist de James Dyson National Award (van de stofzuigers) gewonnen in Australië voor zijn idee oude bakken om te turnen tot moderne hybrides. Onder de naam REVR (Rapid Electric Vehicle Retrofits) wil hij een kit verkopen die voor uiteindelijk circa 3.000 Euro je oude barrel binnen een dag kan transformeren tot een hybride.

Als prototype is een Toyota Corolla gebruikt. De kit werkt door het reservewiel te verwijderen voor een accu van 15 kWh. Volgens de maker, is zijn op maat gemaakte axiale fluxmotor in pannenkoek-stijl de sleutel. Deze wordt op de wielnaaf geschroefd en heeft een roterende plaat die tussen de remrotor en het wiel zit. Burton zegt dat elke motor 50 kW (67 pk) kan produceren. Maar hij heeft nog geen functioneel prototype.

Het systeem staat niet in connectie met de verbrandingsmotor. Beide zouden tegelijkertijd kunnen werken om de brandstof die door de motor wordt verbrand te verminderen. In de volledige EV-modus, moet het systeem de 12-volt batterij opgeladen houden en de verlichting, ventilator, enzovoorts voorzien van stroom. De volledig elektrische actieradius wordt, als alles goed gaat, zo’n 100 kilometer.

Het klinkt allemaal nog een beetje houtje-touwtje. Maar zijn dit soort dingen “oplossingen” voor de toekomst? Laat het weten, in de comments…”Het klinkt allemaal nog een beetje houtje-touwtje. Maar zijn dit soort dingen oplossingen voor de toekomst? Laat het weten, in de comments…