Miljoenenboete voor Hyundai vanwege RDW gekeurde diesels

Hyundai moet een enorme boete betalen in Duitsland vanwege in Nederland en in Zweden goedgekeurde sjoemeldiesels.

Lekker dan! Een flinke boete voor Hyundai Motor Group. Een Duitse openbare aanklager heeft het Koreaanse bedrijf een boete opgelegd van maar liefst 58,5 miljoen euro. Waarom? Het heeft alles te maken met dieselauto’s die een te hoge uitstoot hebben.

Deze diesels zijn onder andere in Nederland en in Zweden geregistreerd. Daarover bericht Follow The Money (FTM). In Nederland is de RDW verantwoordelijk voor eventuele terugroepacties. Echter zijn de Nederlandse en Zweedse toezichthouders niet geïnformeerd over deze auto’s. Daardoor is onduidelijk hoeveel van deze dieselauto’s met een te hoge uitstoot er nog rijden.

De boete werd al opgelegd in april van dit jaar vanwege nalatigheid, want er kon geen daadwerkelijke fraude vastgesteld worden. In 2022 was er een grootschalige inval als onderdeel van dit onderzaak. Zowel in Duitsland als in Luxemburg werden locaties van de Hyundai Motor Group onderzocht.

In april van dit jaar legde het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main aan Hyundai Motor Group een boete op van in totaal 58,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat het bij 90 duizend dieselauto’s zogeheten ‘sjoemelsoftware’ had aangetroffen. De boete volgde op een grootschalige inval in 2022. Duitse en Luxemburgse rechercheurs vielen toen binnen bij Hyundai-locaties in Duitsland en Luxemburg.

90.000 diesels van vijf Duitse bedrijven die deel uitmaken van de Hyundai Motor Group beschikten over sjoemelsoftware. Ze waren meer vervuilend dan zou mogen. Deze auto’s werden in Nederland en Zweden goedgekeurd om vervolgens kilometers te kunnen maken in Europa.

Hyundai heeft de boete netjes betaald. Echter zal naar verwachting nooit helemaal in beeld komen hoeveel van die tienduizenden diesels in Europa rijden met een te hoge uitstoot. De Koreanen hebben deze ‘zonden’ als het ware afgekocht met de miljoenenboete.

Dit verhaal kan nog een staartje krijgen. Volgens FTM heeft de RDW gezegd nog niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en daardoor zijn er nog geen eventuele stappen genomen. Zowel de Nederlandse RDW als de Zweedse STA zijn natuurlijk betrokken bij dit incident. Er is een kans dat ze nog een appeltje willen schillen met de Koreanen.