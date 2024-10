Grenscontroles komen er al heel snel aan

In Duitsland? Nee, grenscontroles in Nederland!

Komt er een einde aan zonder enige vertraging de grens passeren richting Duitsland of België. Sinds het einde van de zomer kun je al enige oponthoud hebben door Duitse grenscontroles, maar de kans is groot dat Nederland hetzelfde gaat doen. En al heel snel!

Zoals je wellicht hebt meegekregen babbelen BBB, NSC, VVD en PVV over de inmiddels veelbesproken asielnoodmaatregelenwet. Onderdeel van dit pakket is het invoeren van grenscontroles. Aangezien het pakket maatregelen onderdeel is van een spoedregeling kunnen zaken snel in gang worden gezet.

Grenscontroles Nederland

Volgens RTL kan het zo snel gaan dat er al eind november grenscontroles vanuit Nederland gaan plaatsvinden. Dat is dan op basis van artikel 25 van de Schengengrenscode.

Tegenover BNR zegt Geert van Eijk van de logistieke ondernemersorganisatie dat de transportsector momenteel weinig last heeft van de Duitse controles. Daar kan echter verandering in komen als Nederland ook grencontroles gaat doorvoeren.

Het ‘Duitse’ model werkt redelijk vlekkeloos. In principe mag het vrachtverkeer en personenauto’s gewoon doorrijden. De douane pikt enkel voertuigen eruit die verdacht ogen. Denk aan een bestelbusje met een Oost-Europees kenteken of iets dergelijks. Het gros van het verkeer merkt er weinig van. Een beetje vergelijkbaar met het passeren van de Zwitserse grens.

Maar als Nederland strenge grencontroles gaat invoeren is dat een ander verhaal. Zodra vrachtwagens en personenauto’s massale controles krijgen zijn files onvermijdelijk. Volgens van Eijk heeft de transportsector daar zorgen over. Zeker omdat andere Europese landen, zoals Frankrijk, ook controles overwegen. Voor je het weet blijft er weinig over van vrij verkeer van goederen.

Voorlopig is het een ‘als, als, als’ verhaal. De asielnoodmaatregelenwet is uitgelekt, de invoering is nog niet definitief. Dan is de vraag nog hoe grenscontroles in Nederland eruit komen te zien, als deze al komen.