Vernieuwde Hyundai Bayon is helemaal officieel!

We hebben er eventjes op moeten wachten, maar de vernieuwde Hyundai Bayon is hier!

Van alle Hyundai-modellen, is de Bayon er eentje die je niet iedere dag zit. Modellen als de i10, i20, Ioniq 5, Ioniq 6, Kona en Tucson verkochten aanzienlijk beter, afgelopen jaar. Ter referentie, van de Bayon zette Hyundai Nederland er 991 op kenteken. Tijd voor een opfrisbeurt, dus.

Die is er nu ook, want dít is de vernieuwde Hyundai Bayon! Met name aan de voorzijde kun je het facelift van de compacte crossover herkennen, want er is een heuse Seamless Horizon Lamp over de voorzijde.

Volgens Hyundai geeft dit de auto een dynamischer voorkomen. De link met dynamiek missen we eventjes, maar het is wel een verschijnsel dat je op moderne auto’s voorbij ziet komen.

Vernieuwde Hyundai Bayon

De voorbumper is eveneens helemaal nieuw, zowel de vorm als het patroon zijn aangepast inclusief een nieuw radiateurrooster. Ook de grille loopt nu wat breder door. En wat dacht je van de achterbumper? Die is ook helemaal nieuw! Dat geldt ook voor de wielen: de 16 inch patta’s in bicolor zijn ook geheel vers.

Tevens zijn er vier nieuwe carrosseriekleuren: Lumen Grey Pearl (grijs), Lucid Lime Metallic (groengeel) Meta Blue Pearl (blauw) en Vibrant Blue Pearl (blauw). In sommige gevallen kun je kiezen voor een dak gespoten in de kleur Phantom Black, net zoals bij de originele Audi TT quattro Sport. Niet alleen het feit dat je het dak zwart kon spuiten, maar ook de naam Phantom Black! Dat kan eigenlijk geen toeval zijn, toch?

Interieur en motor

Dan gaan we door met het interieur. Dat is grotendeels hetzelfde gebleven. Nu was dat prima voor elkaar, dus wat at betreft geen klachten. Wel zijn er nieuw Over The Air-updates mogelijk. Je kan dus kaarten updaten voor het navigatiesysteem, zonder dat je naar de Hyundai-dealer toe moet rijden.

Dan de techniek: daarover rept Hyundai met geen woord. We gaan er daarom een beetje vanuit dat zelfde motor in het vooronder ligt. Dat is een 1.0- T-GDI driecilinder turbomotor met 100 pk.

Deze kun je bestellen met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Prijzen zijn nog niet bekend, evenals de introductiedatum. Wel weten we zeker dat het vernieuwde Hyundai Bayon ook naar Nederland komt.