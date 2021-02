Miljoenste Range Rover Sport toont het megasucces - Autoblog.nl

Het zou een bijzonder gezicht opleveren als je een miljoen exemplaren van de Range Rover Sport bij elkaar zet. De miljoenste Range Rover Sport is een feit!

Land Rover heeft goud in handen met de Range Rover Sport. Het is één van de populairste modellen uit de huidige line-up. De verkopen zijn niet onverdienstelijk, want het automerk heeft bekendgemaakt dat er inmiddels een miljoen exemplaren van de Range Rover Sport zijn gemaakt.

De eerste generatie Sport kwam in 2005 op de markt. Dit was naar aanleiding van de Stormer, een concept dat het merk onthulde in 2004. In 2013 kwam de tweede generatie Range Rover Sport op de markt. Dat is ook alweer even geleden natuurlijk. Dit model loopt dan ook op zijn tenen. Binnen nu en een jaar kunnen we ongeveer de volgende generatie Range Rover Sport verwachten, dat dan bijna 10 jaar heeft meegedraaid. Een knappe prestatie. Verwacht niet al te grote wijzigingen aan het uiterlijk van de nieuwe Range Rover Sport. Het succes van het huidige model willen de Britten graag voortzetten, dus ingrijpende veranderingen zijn uitgesloten.

Juist door het veelzijdige karakter is de Range Rover Sport zo’n sterk model, wat ook het miljoenste exemplaar verklaart. Je kunt hem krijgen als een lekkere reisauto met een puike diesel, tot een echte bruut in vorm van de SVR. Daarover gesproken. Land Rover wist in 2014 naam voor zichzelf te maken met de Range Rover Sport, toen de SVR-variant een rondje Nürburgring aflegde in 8 minuten en 14 seconden. Het leverde het merk het predicaat ‘Snelste SUV op de Nürburgring op’. Het aantal SUV’s met schrikbarend veel vermogen zijn sinds die tijd enorm toegenomen. Denk aan de Audi RS Q8, de Lamborghini Urus en de Bentley Bentayga.