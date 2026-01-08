Sneeuwstorm des doods komt ons halen: blijf allemaal thuis!

Voornamelijk als je in het noorden/oosten woont

Wie dacht dat het winterweer even pauze had genomen, komt toch echt van een koude kermis thuis. Donderdagavond serveert de atmosfeer ons namelijk op een klassiek staaltje ellende: regen op sneeuw, temperaturen rond of onder nul en wegen die ineens niets meer van grip willen weten. Voeg hier nog alle Nederlanders aan toe die op zomerbanden rijden en je hebt het perfecte recept voor chaos.

Volgens Weeronline wordt het vooral verraderlijk glad op de lokale wegen, in woonwijken en op plekken waar nog sneeuw ligt. Code oranje is uiteraard weer van kracht, meldt Weeronline.

De problemen beginnen aan het eind van de middag, wanneer vanuit Zeeland een regenzone het land binnentrekt. Op zichzelf niet echt een ramp, ware het niet dat die regen valt op koude ondergronden en platgereden sneeuw. Het resultaat is een dun laagje water bovenop sneeuw en ijs, en dat is ongeveer net zo betrouwbaar als zomerbanden in Lapland.

Regen, sneeuw en een hoop spanning

Later op de avond en in de nacht krijgen vooral het noorden en oosten het extra zwaar. Daar gaat de regen weer over in sneeuw en kan er 5 tot 15 centimeter verse sneeuw vallen, lokaal zelfs meer. In het noorden waait het daarbij stevig, wat zorgt voor sneeuwjacht en slecht zicht. In de overgangsgebieden tussen regen en sneeuw is bovendien ook ijzel mogelijk. Alsof het nog niet spannend genoeg is!

Vrijdag blijft het knusse winterse karakter aanwezig, met in grote delen van het land sneeuw of natte sneeuw. In het weekend gaat het bovendien flink vriezen en kan het ’s nachts lokaal kouder dan min tien worden. Brrrr…

Kortom: rustig aan, afstand houden en accepteer dat winterweer zich echt niets aantrekt van jouw planning.