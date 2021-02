Apple auto niet langer via Hyundai of Kia - Autoblog.nl

Een domper voor de ontwikkelingen met de Apple auto, want een samenwerking met Hyundai en Kia lijkt er niet langer in te zitten.

De afgelopen weken klonken er enorm veel geluiden over de Apple car. Eerst zou het Amerikaanse techbedrijf aangeklopt hebben bij Hyundai en later kwam Kia wat concreter in beeld. De drie betrokken bedrijven weigerden elke keer iedere vorm van commentaar op alle berichtgevingen. Tot nu.

Apple auto via Kia gaat niet gebeuren

Hyundai en Kia hebben bekendgemaakt niet langer met Apple in gesprek te zijn over een auto. Het nieuws sloeg hard in, want er wast juist zoveel hoop gevestigd op deze deal. Dat zie je terug op de beurs. Het aandeel van Hyundai kelderde met ruim 8 procent toen het nieuws naar buiten kwam. Kia leverde zelfs 14 procent in, aldus Bloomberg.

Er zouden te grote meningsverschillen zijn tussen de betrokken bedrijven om tot een vruchtbare samenwerking te kunnen komen. Alles leek juist zo lekker te lopen. Apple nam de verantwoordelijkheid voor de hardware en het design, terwijl Kia de productie op zich zou nemen. De productie zou dan in de Amerikaanse staat Georgia, waar Kia een fabriek heeft, plaats moeten vinden. Helaas gaat het feest niet door.

Het nieuws is ook een domper van Apple. Na jaren van speculatie leken de plannen eindelijk concreet te gaan worden. Het is nu weer een gevalletje terug naar de tekentafel. Want Apple heeft een automotive partner nodig om het voertuig te kunnen produceren.