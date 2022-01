Vermogen van kersverse Range Rover Sport SVR bekend

We moeten er nog even op wachten, maar de hagelnieuwe Range Rover Sport SVR gaat weer een topper worden.

Niet alleen een heel nieuw uiterlijk en interieur voor de Range Rover Sport, maar ook onderhuids gaat er een hoop veranderen. De SVR, het brute topmodel, krijgt een heel ander karakter. Een ietwat Duits karakter. De oude 5.0-liter Supercharged V8 is helaas met pensioen gestuurd. Helaas, want dit was een mammoet van een motor. Maar daar komt iets krachtigers voor in de plaats.

BMW V8

Want bij Autocar weten ze alvast het vermogen te melden van de nieuwe Range Rover Sport SVR. De brute SUV krijgt een 4.4-liter V8 uit de rekken van BMW M. Jaguar Land Rover doet wel een eigen plasje over deze motor om er een eigen smaak aan te geven. Net als Aston Martin doet met de AMG 4.0 biturbo V8 in de Vantage bijvoorbeeld. Maar in de basis blijft het natuurlijk hetzelfde blok.

De 4.4-liter V8 levert in de BMW X6 M Competition een slordige 625 pk. Een vergelijkbaar recept staat de nieuwe Range Rover Sport SVR te wachten. Een mooie upgrade ten opzichte van het oude model. De uitgaande SVR moest het doen met 575 pk en 700 Nm koppel. De BMW achtpitter is goed voor 625 pk en 750 Nm koppel.

Helaas zal de symfonie niet meer glorieus zijn. De oude 5.0 Supercharged V8 was bruut, knetterde en gorgelde erop los. De 4.4 V8 BMW motor is een stuk beschaafder. Zelfs in de M-modellen zoals de M5, M8, X5M en X6M klinkt het blok -nog lief gezegd- als een stofzuiger. Hopelijk weten ze daar bij SVR nog iets gaafs van te maken. Want het blok heeft zeker wel potentie om goed te klinken. In bijvoorbeeld de BMW M550i klinkt de motor gek genoeg een stuk bruter. Een conclusie die we op basis van eigen ervaringen bij Autoblog al meerdere keren hebben getrokken.

Kortom, met de juiste soundtrack hoeven we niet treurig te zijn dat de nieuwe Range Rover Sport SVR een BMW-blok heeft. Met meer vermogen, een fraai exterieur- en interieur is de nieuwe SVR er straks klaar voor om jouw tankpas helemaal krom te trekken.

Foto: Range Rover. De Range Rover Sport zal qua exterieur hier sterk op gaan lijken.