Elektrisch rijden is eindelijk stil, maar daar moet volgens fabrikanten een einde aan komen

Voor mensen die stilte verwarren met emotionele leegte.
Elektrisch rijden had één gigantisch voordeel ten opzichte van de oude vertrouwde plofmotor. Een voordeel waar zelfs je buurman met bladblazer op brandstof niets tegenin kon brengen: stilte. Geen brullende koude starts om 06.30 uur, geen jankende uitlaten in woonwijken en geen zelfverklaarde coureurs die bij elk stoplicht even moeten laten weten dat zij de ‘real deal’ zijn. Maar wat blijkt nu? Die korte periode van stilte lijkt alweer op zijn einde. Huh?
Diep in de vergaderzalen van Genève wordt namelijk serieus gesproken over hoe we elektrische auto’s lekker luid kunnen maken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En omdat de auto-industrie bang is dat we anders emotioneel afhaken. En dat terwijl EV’s zo veel emotie hebben.
Geluid als merkidentiteit
Voor de veiligheid was het verhaal natuurlijk helder. EV’s moesten bij lage snelheid een waarschuwingsgeluid maken zodat het voetvolk niet onder een fluisterende SUV terechtkomt. Volkomen terecht. Daarom is AVAS verplicht tot 20 km/u, mogelijk straks 30 km/u. Daarna zou het stil moeten zijn. Duidelijk, toch?
Maar nu twijfelt de industrie. Volgens de autofabrikanten hoort geluid bij de rijbeleving. Bij emotie. Bij merk-DNA. En dus wordt er gelobbyd voor zogeheten ‘Exterior Sound Enhancement Systems’. Oftewel: speakers die geen waarschuwingsping laten horen, maar een sportief gegrom, futuristisch Jetsons-achtig gezoem of iets wat verdacht veel op een verbrandingsmotor lijkt.
Meerdere merken spelen natuurlijk met verschillende geluidjes. Denk aan Porsche die bij meerdere modellen motorgeluid over de speakers afspeelt, Hyundai die naast motorgeluid ook het schakelen faket in de Ioniq 5 N, of BMW die Hans Zimmer aan de mouw trok voor een toffe elektrische tune. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze klinken allemaal te nep om serieus te nemen.
Stilte is vooruitgang, toch
Critici noemen het ronduit achterhaald en geef ze eens ongelijk. Verkeerslawaai is na luchtvervuiling het grootste milieuprobleem in Europa. En precies dat voordeel van elektrisch rijden dreigt nu te worden ingeruild voor marketing en nostalgie.
Toch lijkt er iets van een compromis te komen met een zogeheten ‘default-off-regel’. Auto’s mogen knallende systemen hebben, maar ze staan standaard uit. Wie per se met een nep V8-geluid door de stad wil, moet dat elke rit opnieuw aanzetten. Raar is dit natuurlijk wel. We proberen een verleden te simuleren dat we juist achter ons willen laten. Ik vind het in ieder geval onzin en onnodig.
Opmerkelijk is vooral dat er in 2024 al eens onderzoek is gedaan naar geluidsvervuiling van EV’s met ESES’s. Hieruit bleek destijds al dat nepgeluid uit een EV eigenlijk amper bijdraagt aan het totale verkeersgeluid. In de praktijk blijkt de elektrische auto met extern geluid net iets meer geluid te produceren dan een stekkermobiel zonder speaker.
Reacties
utregcity zegt
Men heeft niets beters te doen? 🤪
Edge zegt
Voor mij hoeft dat niet zo. Zo’n N Grin Boost functie op de Ioniq 5 N is een leuke gimmick, maar voor meer dan 95% van de mensen is de auto gewoon een vervoersmiddel om droog en comfortabel van A naar B te komen, en dan is een stille EV die alleen wat geluid maakt bij lage snelheden vanwege de voetgangersveiligheid toch meer dan prima? Dat elektronische motorgeluid voegt toch helemaal niks toe als je in de ochtendspits naar de autoblog podcast luistert of je oude gangsterrap playlist op Spotify weer hebt afgestoft.
De liefhebber wil misschien wel geluid, maar zit die liefhebber echt te wachten op geluid door speakers? Of heeft die liefhebber toch veel liever een authentiek geluid van de motor die voor of achter in de auto ligt? Ik gok dat laatste, en omdat het erop lijkt dat ook na 2035 niet alles 100% EV hoeft te zijn, lijkt het mij logisch dat die mensen gewoon bediend worden met een MHEV of PHEV waarbij het hybride gedeelte puur is om aan de uitstootnormen te voldoen, maar de motor wel gewoon lekker kan brullen.
DeWitteCondor zegt
Zijn ze eerst een decennium bezig geweest om de EV zo geluidsdicht te krijgen en dan krijg je dit. Misschien toch gewoon een ICE kopen dan, als je daar aan hecht.
Wilfred zegt
Wij hebben zo’n Ioniq 5 N maar de speakers buiten de auto hoor je nauwelijks. In het interieur ontkom je er echter niet aan (als je ze aan hebt staan dan). Is een leuke gimmick maar daar is dan alles mee gezegd….
Onehp zegt
Inderdaad, zelfs niet alle 5 N eigenaren zijn eraan verkocht, voor mij die heel veel leuke wegen heeft in het hoge noorden is het onontbeerlijk voor de juiste beleving. In NL echter zou ie bij mij ook meest van de tijd af staan…
Onehp zegt
Ik rij reeds 40k km met een Ioniq 5 N. Voor mij is het heerlijk te kunnen kiezen, Jekyl en Hyde, en als rijdersliefhebber was het onmogelijk geweest om enkel een EV te hebben zonder de mogelijkheid geluid en vooral schakelen te doen.
Dat het niet geloofwaardig is klopt niet, het is gewoon de ICE beleving, en nog een goede ook, maar het geluid op zich is natuurlijk geen concert op zich om naar te luisteren. Maar als verhoger van de rijbeleving op een goede rit, werk het heel goed en je vergeet snel dat je in een EV zit. Het geeft ook echte rijdersfeedback over de snelheid, en wheelslippage op zijn engels.
Porcshe was zelf voorheen van de ‘puristische’ overtuiging, maar zijn nu bijgedraaid. AMG en BMW M komer er ook mee, en Audi en Aston Martin hebben ook intresse getoont. De 5 N komt overigens van Albert Biermann die menig BMW M model episch heeft helpen maken, hij weet als geen ander dat rijbeleving belangrijk is. Overigens zijn er reeds veel sportievelingen met benzine die deze truuk toepassen (niet zo goed, vind het vaak masr niks en dan ook meer dan 10 aftermarket uitlaatsystemen gehad), de programmatie is beslissend of een moderne auto goed is of niet.
Overigens enkel voor de pakweg <1% hardcore rijdersliefhebbers, de meeste mensen hebben er geen boodschap aan, en is ook weggeooide moeite als de auto op zich niet heel goed stuurt….