Elektrisch rijden is eindelijk stil, maar daar moet volgens fabrikanten een einde aan komen

Voor mensen die stilte verwarren met emotionele leegte.

Elektrisch rijden had één gigantisch voordeel ten opzichte van de oude vertrouwde plofmotor. Een voordeel waar zelfs je buurman met bladblazer op brandstof niets tegenin kon brengen: stilte. Geen brullende koude starts om 06.30 uur, geen jankende uitlaten in woonwijken en geen zelfverklaarde coureurs die bij elk stoplicht even moeten laten weten dat zij de ‘real deal’ zijn. Maar wat blijkt nu? Die korte periode van stilte lijkt alweer op zijn einde. Huh?

Diep in de vergaderzalen van Genève wordt namelijk serieus gesproken over hoe we elektrische auto’s lekker luid kunnen maken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En omdat de auto-industrie bang is dat we anders emotioneel afhaken. En dat terwijl EV’s zo veel emotie hebben.

Geluid als merkidentiteit

Voor de veiligheid was het verhaal natuurlijk helder. EV’s moesten bij lage snelheid een waarschuwingsgeluid maken zodat het voetvolk niet onder een fluisterende SUV terechtkomt. Volkomen terecht. Daarom is AVAS verplicht tot 20 km/u, mogelijk straks 30 km/u. Daarna zou het stil moeten zijn. Duidelijk, toch?

Maar nu twijfelt de industrie. Volgens de autofabrikanten hoort geluid bij de rijbeleving. Bij emotie. Bij merk-DNA. En dus wordt er gelobbyd voor zogeheten ‘Exterior Sound Enhancement Systems’. Oftewel: speakers die geen waarschuwingsping laten horen, maar een sportief gegrom, futuristisch Jetsons-achtig gezoem of iets wat verdacht veel op een verbrandingsmotor lijkt.

Meerdere merken spelen natuurlijk met verschillende geluidjes. Denk aan Porsche die bij meerdere modellen motorgeluid over de speakers afspeelt, Hyundai die naast motorgeluid ook het schakelen faket in de Ioniq 5 N, of BMW die Hans Zimmer aan de mouw trok voor een toffe elektrische tune. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze klinken allemaal te nep om serieus te nemen.

Stilte is vooruitgang, toch

Critici noemen het ronduit achterhaald en geef ze eens ongelijk. Verkeerslawaai is na luchtvervuiling het grootste milieuprobleem in Europa. En precies dat voordeel van elektrisch rijden dreigt nu te worden ingeruild voor marketing en nostalgie.

Toch lijkt er iets van een compromis te komen met een zogeheten ‘default-off-regel’. Auto’s mogen knallende systemen hebben, maar ze staan standaard uit. Wie per se met een nep V8-geluid door de stad wil, moet dat elke rit opnieuw aanzetten. Raar is dit natuurlijk wel. We proberen een verleden te simuleren dat we juist achter ons willen laten. Ik vind het in ieder geval onzin en onnodig.

Opmerkelijk is vooral dat er in 2024 al eens onderzoek is gedaan naar geluidsvervuiling van EV’s met ESES’s. Hieruit bleek destijds al dat nepgeluid uit een EV eigenlijk amper bijdraagt aan het totale verkeersgeluid. In de praktijk blijkt de elektrische auto met extern geluid net iets meer geluid te produceren dan een stekkermobiel zonder speaker.