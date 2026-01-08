Video: Mate Rimac drift er op los in de sneeuw met Bugatti Tourbillion

Zijwaarts gaan met 1.800 pk blijkt nog niet zo makkelijk te zijn.

Mate Rimac heeft het autoliefhebberschap compleet uitgespeeld. Na het ombouwen van een BMW E30 3 Serie naar een elektrische ”e-M3”-versie kwam zijn EV-imperium pas echt op gang met de Rimac Nevera. De vlotte Kroaat imponeerde de grote namen in de autowereld en werd zelfs de baas van Bugatti.

Als CEO van Bugatti rijdt Rimac natuurlijk in het allernieuwste spul. Zo deelt hij op zijn Instagram-pagina geregeld beelden waarin hij in een prototype van de jongste Bugatti, de Tourbillion, rijdt. In zijn recentste video op het social media platform zien we Rimac in de hypercar op een besneeuwde parkeerplaats. Je weet dan precies hoe laat het is.

Na netjes zijn schoenen te hebben uitgeklopt, laat Rimac de V16 een aantal keer lekker revven. Wanneer vervolgens de grote vleugeldeur volledig is gesloten, kan het sneeuwschuiven beginnen. Niet helemaal succesvol. Helaas voor ons, is met wat handig knip-en-plak-werk telkens het punt waarop de drift mislukt vakkundig weggewerkt.

Maar wat klaag ik ook: welke autobaas zie je nou zo’n lol in de sneeuw hebben? En wat een overheerlijk geluid komt er uit de 8,3-liter grote zestienpitter! Om je er nog even aan te herinneren: het gigantische blok produceert een keurige 1.000 pk en krijgt hulp van een 800 pk sterke elektrokrachtbron.