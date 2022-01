Minst lelijke 4 Serie bereikt ons netvlies

De minst lelijke 4 Serie is eindelijk onder ons.

De BMW 4 Serie is een auto die de meningen verdeeld. Het is een dure, premium auto met een enorm uitgesproken voorkomen. Een afwijkende C-stijl én een beetje aparte neus. Het gaat veel te veel om de auto ‘lelijk’ te nomen. Er zijn zelfs heel erg fraaie delen van de auto.

Maar die neus kan wel een item zijn om de auto toch eventjes over te slaan. Ook dankzij een aparte interpretatie van de bekende hofmeisterknik (bij de C-stijl) en de ietwat vreemde heuplijn, is de stance een beetje, eh, vreemd.

Minst lelijke 4 Serie

Bij dit exemplaar moeten we zeggen dat ‘ie bovengemiddeld goed smoelt. Daarbij rijdt de auto ook nog eens een stukje beter, waarschijnlijk. In dit geval hebben ze een BMW 430i M Sport Coupé onder handen genomen.

Toevallig is het ook de minst lelijke 4 Serie (uiteraard smaakafhankelijk). Heel erg handig, ze hebben gekozen voor een zwart exemplaar met een uitgebreid ‘zwart optiekpakket’. Dat betekent dat alle details van de auto, net als de auto zelf, in het zwart zijn uitgevoerd. Alles behalve de diffusor, die is donkergrijs.

Tot 55 millimeter lager

Dankzij de H&R Monotube-schroefset ligt de auto nu ietsje dichter op het asfalt. Voor kun je variëren van 30 tot 55 millimeter, achter van 25 en 55 millimeter. Handig. Verder is de 430i van H&R voorzien van extra dikke sport-stabilisatoren. Het wordt niet vermeld, maar we vermoeden dat H&R van de gelegenheid gebruikt heeft om subtiele spacers te plaatsen. De wielen staan nu helemaal perfect ‘flush’ met het koetswerk.

Alle onderdelen voor de minst lelijke 4 Serie kun je nu bestellen bij H&R. De stabi’s kosten zo’n 330 euro (excl. montage) en de schroefset kost zo’n 1.500 euro (excl. montage). Natuurlijk, die neus blijft nog gewoon erop zitten, maar het totaalplaatje lijkt zo ietsje beter te kloppen in deze Knightrider-specificatie. Of ga je liever voor een knalgeel exemplaar?