Audi gaat tóch McLaren kopen, Porsche ook naar F1

Verrassing, Audi gaat dus toch McLaren kopen. Ook Porsche gaat naar de F1.

Het hing al een tijdje in de lucht dat McLaren overgenomen zou worden door Audi. Sterker nog, nog niet zo lang geleden was het al ‘bijna officieel‘. Ondanks dat de originele bron (Autocar) hoog aangeschreven staat, was het volgens McLaren pure onzin.

We zijn nu een maandje verder en warempel, er is weer een hoog aangeschreven bron die bevestigt dat Audi toch McLaren gaat kopen. In dit geval is het het eveneens Britse Car Magazine. Volgens hen is de deal al helemaal rond. Op deze wijze kan Audi namelijk alsnog meedoen aan de Formule 1. Dat Audi en Porsche (Porsche komen we zo nog eventjes op terug) interesse in F1-deelname hebben, is algemeen bekend.

Audi neemt toch McLaren over

Met de overname kan Audi het McLaren raceteam overnemen. De kans lijkt erg groot dat Audi dan als motorleverancier aan de slag gaat als het team ‘McLaren Audi’.

Ook Porsche gaat naar de F1. Dat doen ze in samenwerking met Red Bull, volgens hetzelfde Car Magazine. Op het moment dat de consultancy-deal tussen Red Bull en Honda afloopt, zal Porsche het stukje overnemen.

Met McLaren-Audi en Red Bull-Porsche kan het concern het opnemen tegen Ferrari en Mercedes. Uiteraard zijn er ook de nodige junior-teams. Zo zal Audi en Williams een setje worden, net als AlphaTauri en Porsche (mogelijk ook nog Haas). Vanaf hier begint overigens wel het ‘echte’ koffiedik kijken.

Oud-VW werknemers

Het verklaart wel dat er ineens belangrijke oud-VW werknemers op hoge posities aan de slag zijn in F1-teams. Denk aan Jost Capito (VW Rallyteam) bij Williams en Andreas Seidl (Porsche Le Mans team) bij McLaren. Het zou ook kunnen verklaren waarom Red Bull-coureur Alex Albon (OH MY LORD MAX!) ‘ineens’ bij Williams team terecht kon.

Voor Audi en Porsche is de Formule 1 heel erg interessant. De kosten voor het leveren van motoren moet lager worden. Er wordt gebruik gemaak van duurzamere brandstoffen, wat zorgt voor een lekker milieuvriendelijk imago.

Via: Car Magazine.