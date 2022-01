Opel is binnen een paar jaar compleet anders

Binnen Stellantis staan een hoop veranderingen te gebeuren. Met onder andere een transformatie naar elektrisch voor het merk Opel.

De tijd dat je een Opel Vectra met een dikke V6 kon kopen ligt alweer ver achter ons. En straks ligt het achter ons dat er überhaupt een verbrandingsmotor in een Opel ligt. De Duitse autobouwer zit midden in een transitie waar je de komende jaren al het één en ander van gaat merken.

Hieronder een opsomming van de speerpunten van Opel voor de komende jaren. Het sleutelwoord is elektrificatie, zoals bij zoveel automerken het geval is.

Opel elektrisch

Vanaf 2022: Opel Combo Life, Vivaro Combi en Zafira Life alleen nog elektrisch

Met ingang van 2024: geëlektrificeerde versie van elk Opel-model

Per 2028: alleen batterij-elektrische personenauto’s van Opel in Europa

Medio 2022 heeft Opel elf modellen in het gamma met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Dat zijn niet alleen de personenauto’s van het merk, maar ook de bedrijfswagens. In het lijstje zie je ook staan dat Opel per 2024 van elk model een geëlektrificeerde variant wil hebben. Effectief betekent dit dat opvolgers van de Crossland en Insignia een elektrische aandrijflijn krijgen. De grootste verandering staat op de agenda voor 2028. Dan is elke Opel in Europa alleen nog maar batterij elektrisch.