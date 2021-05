Model X wéér vertraagd. Model S ook. - Autoblog.nl

De Tesla Model X is weer eens een keertje vertraagd. Ook voor de Model S moet je langer wachten.

Het is sommige mensen opgevallen dat de Tesla Model S en Model X niet meer zo goed verkopen. Dat kan wel kloppen, want de productie ligt zo goed als stil. In het gehele eerste kwartaal van dit jaar is er geen enkel exemplaar in elkaar geschroefd. Beide modellen zijn net gefacelift. Voor de Model S was het de tweede grote facelift, voor de Model X de eerste.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat beide modellen enkele maanden geleden (in februari van dit jaar) geleverd zouden worden. Dat is helaas niet gebeurd. Sterker nog, de leveringsdatum wordt telkens verder uitgesteld. Alsof het om GTA 6 ging, niet om twee grote elektrische auto’s.

Model X wéér vertraagd

Naar het schijnt heeft Tesla contact gezocht met de mensen die een Model S of X besteld hebben. Hen werd verzocht om nog eventjes geduld te hebben. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde ‘Teslarati‘ worden de toekomstige eigenaren nu verzocht om geduld te hebben tot… oktober!









Het is niet duidelijk wat de reden is voor deze vertragingen. Met name bij de Model X lijkt het onwaarschijnlijk dat je ‘m nog dit jaar krijgt als je nu besteld. Tesla zet in op Q1 van 2022. Wellicht dat Tesla net als Apple een schaarste probeert te creëren. Wil je een auto waar je heel lang op moeten wachten met de rest van de wereld, of pak je een auto die niet aan de straatstenen kwijt te raken is? Zoals entrepeneur Eric Cartman ons al uitlegde, mensen willen datgene wat ze niet kunnen krijgen.

















Gewaagde move?

Mocht het bewust zijn, dan is het een een gewaagde move. Er zijn nu namelijk meer concurrenten dan ooit in het segment van premium elektrische auto’s. Jaguar, Mercedes, Audi en Porsche hebben nu allemaal elektrische alternatieven op een Tesla.

Met de ingrijpende facelift kan Tesla overigens vrij eenvoudig weer de markt naar zich toetrekken. Wanneer het gaat om actieradius, laadtijden en prestaties, staan de Model S en Model X op eenzame hoogte. Als ze met deze facelift nu ook het interieur, de afwerking en het materiaalgebruik hebben weten te verbeteren, hebben ze bij Tesla een potentiële winnaar in handen.