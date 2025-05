Minst populaire BMW SUV (in Nederland) krijgt een opvolger

Dat is dus niet dankzij ons.

BMW heeft de laatste jaren de nodige nieuwe modellen geïntroduceerd, zoals de iX, de XM en de X7. Bij nieuwe modellen is het altijd maar de vraag of er ook een tweede generatie komt. BMW heeft nu bevestigd dat de X7 sowieso een opvolger krijgt. Eh… hoera?

De X7 werd in 2018 gepresenteerd en is dus alweer zeven jaar in ons midden. In 2022 kreeg de auto een flinke facelift, waarbij de controversiële koplampen geïntroduceerd werden. Deze verschenen kort daarna ook op de nieuwe 7 Serie, maar de X7 had de primeur.

De X7 is een blijvertje, want bij de kwartaalcijfers maakt BMW bekend dat ze bezig zijn met opvolgers voor de X5 én de X7. Wanneer de nieuwe X7 verschijnt is nog niet bekend, maar dat gaat waarschijnlijk geen jaren meer duren. Aangezien de facelift ook alweer 3 jaar geleden is, wordt de tijd langzamerhand rijp voor een opvolger.

Is de X7 een beetje een succes? Kennelijk wel, maar we hebben de cijfers er even bij gezocht. In 2024 verkocht BMW in wereldwijd 59.949 exemplaren. Lang niet zoveel als er van de X5 en X6 de deur uitgaan, maar voor een 5,18 meter lang bakbeest is dat best prima.

Uiteraard is deze auto voor Nederland ietsje minder relevant. Van de bijna 60.000 exemplaren die er vorig jaar verkocht zijn kregen er 43 een Nederlands kenteken. Maar ja, we praten dan ook over een auto die minstens €155.197 kost. Dan heb je een X7 xDrive40i met zes-in-lijn. Voor het topmodel – de X7 M60i – ben je meer dan twee ton kwijt.

Het is dus logisch dat de X7 maar mondjesmaat verkoopt in Nederland, maar aan de andere kant: de Range Rover bewijst dat het beter kan. Daar werden er vorig jaar gewoon 650 van verkocht, ondanks het feit dat deze minstens zo duur is als een X7.