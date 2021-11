Tesla maakt Model 3 en Model Y nu ook kneiterduur

Tesla heeft de Model 3 en Model Y nóg duurder gemaakt. De Model 3 is nu twintig procent duurder dan aan het begin van dit jaar.

Onlangs schreven we dat Tesla de Model S en de Model X voor de zoveelste keer duurder gemaakt heeft dit jaar. Met die laatste prijsverhoging, werden ook de Model 3 en de Model Y met 2.000 Ekkerdollars in prijs verhoogd. Qua bedrag ‘viel dat mee’ on verhouding met de 5.000 Amerikaanse pegels die de grote modellen duurder werden. Toch was het wel opvallend, want het was de tweede keer in de maand oktober dat er prijsverhogingen werden doorgevoerd voor Tesla’s instappers.

Als we nu zo doorgaan, dan kost een Model 3 binnen de kortste keren een ton. November is immers amper begonnen of we hebben de volgende prijsverhoging alweer te pakken. Alle versies van de Model 3 zijn in Amerika nog 1.000 Dollar duurder geworden. Dat betekent dat de instapper nu 45K doet, wat acht ruggen meer is dan in het begin van het jaar.

Voor het eerst krijgen de duur betalende klanten nu ook meer waar voor hun geld in de vorm van een verwarmbare achterbank en een verwarmbaar stuurwiel. Dat verklaart echter niet de prijsstijging van de populaire lakkleur Solid Black. Deze kostte eerst 500 Dollar extra, maar moet nu opeens 1.500 Dollar extra kosten. Als je geen meerprijs voor een kleurtje wil betalen zijn Pearl White en de nieuwe kleur Lease Grey Midnight Silver je enige opties.

Voor de Model 3 betekenen de prijsstijgingen dat Tesla’s instapmodel bu zo’n twintig procent duurder is dan in februari. De Model 3 met hogere rug en stelten onder de voorstoelen is eveneens in prijs gestegen. Beide smaakjes van de Model Y zijn een rug duurder geworden. De instapprijs van de ‘Y’ bedraagt in Amerika nu 57.990 greenbacks. De Performance kost je nog 5.000 Dollar aan extra deeg. Hoezo, geen inflatie?