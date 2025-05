Koop een splinternieuwe 997 GT2 RS op gele platen!

De natte droom van iedere Porsche-verzamelaar staat gewoon op Nederlands kenteken.

Met de vorige generatie sloeg Porsche de GT2 over en kwam er meteen een GT2 RS. Daar rijden er nog best wat van rond in Nederland. Weet je welke auto pas echt zeldzaam is? De 997 GT2 RS. Dat is een collector’s item die je nooit, maar dan ook nooit, tegenkomt in het wild.

Dat komt in de eerste plaats door de zeldzaamheid. De 997 GT2 RS was strikt gelimiteerd op 500 exemplaren. Er was natuurlijk ook al de normale GT2, maar die is nooit tegelijk met de GT2 RS geleverd. De GT2 was namelijk een 997.1, terwijl de GT2 RS pas na de facelift kwam.

Je kunt de GT2 RS dus herkennen aan de faceliftachterlichten (met het hoekje eruit), maar het is misschien makkelijker om naar de motorkap te kijken. De GT2 RS heeft altijd een carbon motorkap. Ook de luchtinlaat in de achterste wielkasten is van carbon.

De GT2 had 530 pk, maar de GT2 RS deed er nog een flinke schep bovenop. Deze versie heeft maar liefst 620 pk. Daarmee was het met afstand de krachtigste 997, want ook de Turbo S kwam niet verder dan 530 pk. En al die pk’s gingen regelrecht naar de achterwielen. Daarom wordt deze auto ook wel gezien als de moderne Widowmaker. Ter verhoging van de feestvreugde heeft de GT2 RS altijd een handbak.

Dat je nooit een 997 GT2 RS tegenkomt ligt niet alleen aan de zeldzaamheid. Met dit exemplaar is simpelweg niet gereden. Er staat slechts 1.407 kilometer op de teller. De auto komt van de eerste eigenaar, die de auto kocht in Zwitserland. Kennelijk durfde de beste man er niet mee te rijden. Of het was een investering, dat kan natuurlijk ook.

Het gekke is: de auto staat wel op Nederlands kenteken. Degene die de auto in Zwitserland heeft gekocht, heeft dus de moeite genomen om ‘m hier te registreren. Terwijl er totaal niet gereden wordt met de auto. Dat is interessant.

Het voordeel is dat je de auto nu kant-en-klaar kunt kopen met Nederlands kenteken. Of, nou ja… je kunt meebieden, en daarvoor moet je naar Villa d’Este. Aan de oevers van het Comomeer wordt deze bijzondere GT2 RS later deze maand geveild. Broad Arrow Auctions rekent op een bedrag van 4 á 5 ton.