De nieuwe pausmobiel is alvast klaar!

Er komt witte rook uit de schoorsteen van Mansory.

In het Vaticaan is men as we speak bezig een kersverse paus te kiezen. Op het moment van schrijven is er nog geen witte rook verschenen, maar we hebben al wel de nieuwe pausmobiel voor jullie. Althans… Mansory vertelt niet voor wie deze G-Klasse bedoeld is, maar dat moest haast wel de paus zijn.

Alle gekheid op een stokje: Mansory presenteert op Top Marques in Monaco deze unieke creatie. Een G-Klasse met een bodykit hebben we al talloze keren gezien, maar Mansory heeft deze keer de zaag in het dak gezet. Het resultaat is een vierdeurs cabrio. Deze doet sterk denken aan de G65 Landaulet, alleen dan zonder portaalassen.

Van de huidige G-Klasse is er überhaupt geen cabrio, laat staan eentje met vier deuren. Met de deurconstructie heeft Mansory ook nog gerommeld, want dit zijn nu suicide doors. Je kunt zeggen wat je wil, maar Mansory heeft er wel werk van gemaakt. Uiteraard is de auto ook nog voorzien van een opvallende bodykit, maar dat is bijzaak.

Helaas heeft deze auto geen V12, in tegenstelling tot de G65 Landaulet. De Mansory Speranza (zo heet dit ding) heeft gewoon de welbekende 4,0 liter V8. Het vermogen en koppel zijn voor de gelegenheid wel opgeschroefd naar 820 pk en 1.150 Nm.

Voor Zijne Heiligheid zou deze G-Klasse misschien toch wat opzichtig zijn, maar verder heeft deze auto alles in zich om een pausmobiel te worden. De juiste kleurstelling, een open dak, een handig stang om aan vast te houden, wat wil je nog meer als paus? En het Vaticaan is sowieso groot fan van de G-Klasse. Vorig jaar werd er nog een gloednieuwe elektrische G 580 overhandigd aan wijlen paus Franciscus.