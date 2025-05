Politie rijdt vluchtende Supra-rijder bijna dood

De politie kende geen genade met deze Supra.

De VS is in bepaalde opzichte nog steeds het Wilde Westen. Tijdens politie-invallen en achtervolgingen gaat het er vaak ruig aan toe. Nu kan in de VS natuurlijk iedereen een wapen op zak hebben, maar soms kun je toch vraagtekens zetten bij de afwegingen van de politie.

Afgelopen zondag werd een Toyota Supra-rijder nogal hardhandig aangepakt. De Florida Highway Patrol kwam de auto zondagnacht tegen, toen deze 93 mph reed waar je 55 mph mocht. In Europese termen: 150 km/u in een 88 km/u-zone.

De politie wilde de auto stoppen, maar de Supra Mk4 waande zich in Fast & Furious en koos het hazepad. Dit gebeurde met snelheden tot 160 km/u. De politie had echter geen zin om te spelen en besloot de auto te rammen. Het lijkt erop dat dit met flinke snelheid gebeurde, want de auto maakt een zware klapper tegen een lantaarnpaal. Tot overmaat van ramp vloog de Supra in de fik.

De 31-jarige bestuurder en zijn passagier kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. Beiden liepen “niet-levensbedreigende verwondingen” op en moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder heeft dit natuurlijk over zichzelf afgeroepen, maar je kunt je wel afvragen of het nu écht nodig was om deze mensen bijna dood te rijden.

De politie van Florida post dit in ieder geval als waarschuwing op Instagram, met de hashtags #DontRun #JustStop. Bij deze dus de tip: vlucht nooit voor de politie en al helemaal niet als je in de Florida bent. Wacht gewoon even tot GTA VI uit is.

Foto’s: FHP_Tampa op Instagram