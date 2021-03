Morgen testen we de BMW M3, wat wil jij weten? - Autoblog.nl

Kom maar op met jullie vragen. Hoe specifieker hoe beter!

Ja, inderdaad, @Wouter is al een ochtendje aan het boenderen geweest met de BMW M3 op het circuit van Zandvoort 2 weken geleden. Maar morgen is het tijd voor de test op de openbare Nederlandse wegen, of was het nou toch Mexico?

Leuk natuurlijk dat @martijngizmo en Wouter de duurzaamheid van de eerste montage achterbanden nog eens gaan vaststellen. Maar wellicht heb jij prangende vragen over deze nieuwe generatie M3.

Stel ze hieronder in de comments en ze zullen proberen er zo veel mogelijk te behandelen in de video. Hoe concreter ze zijn des te makkelijker het is voor Wouter en Martijn om ze te beantwoorden met het bloed tegen 1 kant van hun hersenpan gedrukt terwijl ze de maximale driftscore in de M3 proberen te behalen.

Kom maar op met jullie (nuttige) vragen en verzoeken!

Voor inspiratie, Wouter op Zandvoort zag er zo uit, zie onder: