Verstappens ronde had nóg beter gekund - Autoblog.nl

Zonder schade aan de vloer had Verstappens ronde nog sneller gekund.

Het is best grappig, eigenlijk. Maandenlang zitten we te gokken of Red Bull het gat wel of niet gedicht heeft met Mercedes. Het credo in de commentsectie was duidelijk “wacht Q3 van de kwalificatie van Bahrein 2021 maar af, dan weet je het pas zeker”.

Maar is dat wel zo? Want wellicht zitten we met nog meer vragen dan antwoorden. Misschien is dat na de race nog meer het geval. Want Hamilton gaf gisteren al aan dat hij verwacht had dat de Red Bulls nóg harder zouden gaan. Toto Wolff liet doorschemeren dat de Mercedes W12 nog wel wat zwakke puntjes heeft. Als kers in de appelmoes laat Red Bull-baas Christian Horner weten dat Verstappens ronde nog sneller had gekund.

Verstappens ronde

Zoals iedereen die gisteren de kwalificatie heeft gezien, reed Max in Q1 van de kwalificatie iets te enthousiast over de kerbstones in bocht 3. Daarbij was te zien dat er enkele kleine onderdelen van de RB16B vlogen. De Britten van SkyTV concludeerden (te snel) dat Verstappen zijn eigen pole om zeep had geholpen. De Nederlander pakte namelijk de eerste startpositie met een voorsprong van iets minder dan vier tienden van een seconde. Maar had de voorsprong groter kunnen zijn? Christiaan Horner laat het weten:

Hij knalde hard met de bodem over de curbstones. Omdat de auto zo laag is, verloren we wat koolstofvezel onderdelen. Wellicht verloor hij rond de 0,1 seconde per ronde door de schade. Niet om het groter te maken dan dat het is, maar Verstappen heeft het geweldig gedaan. Christian Horner, heeft ook een coureur op P11 staan.

Reparatie

Als er lichte schade is aan de vloer, dan kan deze overigens gewoon gerepareerd worden. Dus Verstappen hoeft vanmiddag niet met een beschadigde vloer aan de start te verschijnen. Om nog even na te genieten, hier de Lewis Hamilton die géén pole te pakken heeft:

De start vanmiddag om 17:00. Check hier alles wat je moet weten over de GP van Bahrein 2021.