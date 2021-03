Autoblog video: rijden met de nieuwe BMW M3 & M4! - Autoblog.nl

Met de BMW Driving Experience namen we plaats achter het stuur van de gloednieuwe M3 (G80) & M4 (G82). Achterbanden roken is geen probleem en ook met de balans lijkt het wel in orde te zitten!

Op Zandvoort maakte Wouter de eerste kilometers met de nieuwe BMW M3 en M4. Een uitgebreide rijtest zat er voor nu nog niet in. De focus lag nu op het rijden en een eerste kennismaking van de dikste 3- en 4-Serie op CM.com Circuit Zandvoort.

Op een kleiner parcours konden drifts neergezet worden met beide auto’s. Al viel dat nog niet mee. Het zijn immers niet de kleinste auto’s en heel veel ruimte was er ook niet. Desalniettemin een prima eerste kennismaking, want dit smaakt naar meer!