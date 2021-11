Murcielago steelt de show in garage Groningen

Vergeet de villa eromheen, de Murcielago verstopt in deze garage in Groningen trekt de aandacht!

Villa’s genoeg te vinden in Nederland. Ook genoeg villa’s met een fraaie garage. Maar niet altijd betekent een huis met een waarde van een miljoen of meer dat er de automobiel net zo indrukwekkend is. Genoeg huizenbezitters die tevreden zijn met een Skoda of iets dergelijks. Maar soms hebben we beet en treffen we zo’n autoliefhebber. Door simpelweg virtueel te shoppen op Funda. Dit keer is het weer raak met een villa in de provincie Groningen.

Met voldoende rust en ruimte om je heen, staat deze villa in het plaatsje Wildervank te koop aangeboden. Wat ons natuurlijk meteen opviel is het speeltje in de garage. Een eerste generatie Lamborghini Murcielago. Zo zie je ze niet vaak meer. Het is toch de ultieme Batman mobiel, zo’n Murcie. Hoe gaaf zijn opvolger, de Aventador ook is. De schoonheid van een Murcielago valt moeilijk te evenaren.

Helaas voor de koper neemt de eigenaar de Lamborghini mee naar zijn of haar volgende optrekje. Maar misschien valt er wat los te peuteren in de onderhandeling. De villa in de provincie Groningen staat te koop aangeboden voor 1.095.000 euro. Een prijs waar je in Amsterdam nog geen modern twee-onder-een-kapwoning voor koopt. En waar zit je nu liever. In een drukke stad met niet eens een eigen oprit, of in deze luxe villa met garage waar je een Murcielago kun stallen. Das niet moeilijk kiezen.