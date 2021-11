Lezersvraag: bemoeit de FIA zich te veel met de F1?

Dit seizoen laat de FIA nadrukkelijk van zich horen tijdens en na afloop van een F1-race. Is de toegenomen bemoeienis te groot of terecht?

Hoera, de race van gister verliep zonder een Under Investigation. Racen zonder gedoe lijkt een zeldzaamheid in dit seizoen. Maar niet alleen op de baan is de bemoeienis van de FIA groot. Doordeweeks gaat het gewoon door met beslissingen en het uitdelen van boetes.

Het is hun werk en de FIA doet wat het moet doen. Althans, zo zullen ze het zelf zien. Het boek met reglementen is er nu eenmaal en dat is maar goed ook. Anders zou het potentieel helemaal een zooitje worden. Maar geschreven regels en wetten hoeft niet altijd te betekenen om daar ook meteen altijd naar te handelen. In sommige gevallen kan de FIA bepalen een oogje dicht te knijpen en dat zullen ze ook zeker te pas en onpas doen als de situatie daarom vraagt. Tegelijkertijd roept dat weer kritiek op dat ze daardoor inconsistent zijn. Het is eigenlijk nooit goed hè.

Het sentiment wat je merkt dit seizoen is dat de FIA-stempel er dik bovenop ligt. In allerlei situaties. Soms in het voordeel van Mercedes. Soms in het voordeel van Red Bull. En andersom. Bovendien niet alleen voor deze twee topteams, de andere teams hebben ook voldoende met de scepter van de FIA te maken.

De FIA begrijpt ook dat er soms vraagtekens zijn vanuit het publiek. Vandaar dat ze meer inzage hebben gegeven. We krijgen soms boordradio’s te horen tussen teams en de FIA. Maar ook krijgen we geregeld live camerabeelden te zien van Michael Masi en het team vanuit het FIA-zweethok tijdens een Grand Prix.

In de praktijk zal de Fédération Internationale de l’Automobile het nooit goed doen. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Elke sport heeft daarmee te maken, maar vaak hangt er bij de Formule 1 -maar ook voetbal- nog een lading emotie aan vast.

Lang verhaal kort. Bemoeit de FIA zich te veel met de F1? Of ben je van mening dat ze wel goed werk verrichten en dat het prima gaat zo? Laat het weten in de comments!