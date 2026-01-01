Autoblog Garage: hoe zou het met de eend van Michel zijn?

Nou het is goed en het is niet goed met de eend van Michel in de Autoblog Garage…

Zo het is eindelijk eens tijd voor dé Autoblog Garage update waar jullie massaal al heel lang naar uitkijken. De Citroën 2CV6 van Michel. Het is gewoon al dik anderhalf jaar geleden dat ik hier over de eend in de Autoblog Garage schreef.

De status in april 2024 was: meegenomen naar nieuwe leven in Italië, maar nog altijd op enigszins (op een maand na) legale blauwe platen. Enige zorgen waren er over het verkrijgen van een Italiaans kenteken, maar het blijkt maar eens dat het in het leven niet uitmaakt wie je bent, maar wie je kent…

Via via bij het juiste garagebedrijf de papieren ingeleverd (inclusief uit het historische archief opgedoken Franse goedkeuringsbewijs) en duimen maar! Ze hadden er daar alle vertrouwen in. Ik zeg nog, hij is niet helemaal origineel, maar ze drukten me op het hart, vooral niet mee bemoeien en afwachten.

Italiaanse platen op de Autoblog Garage eend!!!

Geen verrassing wie de headerfoto al heeft gezien, maar na vijf weken ging de telefoon. Wanneer kom je eigenlijk je kenteken ophalen? Nou dat liet ik me geen twee keer zeggen natuurlijk.

Niemand die de auto in het echt gezien heeft vooraf, maar hoppa hier zijn de Italiaanse platen. Helaas wel een modern kenteken, want voor een historische zwarte Italiaanse kentekenplaat moet de auto in een klassieker register worden opgenomen. Dat is lastig omdat de auto niet origineel is met de ribbelkap. De andere mogelijkheid voor zo’n historisch kenteken is een origineel Italiaanse kentekenbewijs, maar dat is er natuurlijk niet, want het is een origineel Nederlandse auto.

Meteen een paar mooie plaatjes gemaakt. Hier ziet ie er al aardig uit, maar een jaar stilstaan had de auto niet persé heel veel goed gedaan. Oké, ik heb er heel af en toe wel een klein illegaal rondje mee gereden (Nederlandse platen, onverzekerd), maar je moet de problemen natuurlijk niet opzoeken.

Katten hangmat

De auto stond niet binnen, maar wel onder een mooie buitenhoes. Maar die moet je ook af en toe eraf halen natuurlijk, anders ademt de auto niet. Onze katten vonden dat vooral heel fijn…

Het dak was al in slechte staat en stond op de rol om te vervangen, maar ik wilde eerst de papieren rond hebben. De katten eraf jagen was een dagtaak, ook als de auto onder de hoes stond, dus eerst de documenten, dan het dak.

De documenten en de platen binnen, dus kon de operatie dakwissel beginnen. Voordeel van zo’n 2CV is dat je dat vrij simpel zelf kunt doen. Online een nieuw dakje besteld, even een YouTube videootje kijken en dopsleutelset erbij pakken.

Met een heerlijk lentezonnetje even onze “campo” opgereden, geen enkele uitdaging voor de dappere “Due cavalli” uiteraard. Het klusje bleek ook daadwerkelijk kinderlijk eenvoudig. In een half uurtje zat het nieuwe dak erop, een flinke upgrade, al zullen we het dakje meestal openrollen.

Via dei Sette Ponti

Genoeg prachtige wegen hier in Toscane, dus met de verse platen en het verse dak meteen de eerste tourrit gemaakt. De keuze viel op de “Via dei Sette Ponti”. Een prachtige weg hier vlakbij.

De “Via dei Sette Ponti” (of Setteponti) is van oorsprong een oude historische route en in Toscane, tussen Reggello en Arezzo. De route volgt wat ooit een middeleeuws pad was met een nog veel oudere oorsprong en verbindt dorpen als Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Gropina en Ponte Buriano. De route doorkruist de Valdarno en wordt gekenmerkt door zeven al dan niet antieke bruggen.

Het was het bloeiseizoen van “Il giaggiolo”, oftewel de irissen die je hier in mei en juni overal ziet en vooral langs deze specifieke antieke route door de Toscaanse heuvels. Ze worden hier volop gekweekt en zorgen voor prachtige plaatjes.

Italiaanse APK en beurt

Gek genoeg kreeg de eend een kenteken zonder dat er ook maar iemand de auto in het echt gezien heeft. In tegenstelling tot de rest van het wagenpark waar ik zo nog even een mini-update over zal geven, mocht ik meer dan acht maanden wachten voor ik de auto voor het eerst aan moest bieden voor de revisione, zeg maar de Italiaanse APK.

Is nog wel even de vraag waar dan… Want na twee jaar sinds de vorige beurt, lang stilstaan en heuvel op en heuvel af moest ie ook wel wat onderhoud. Maar ja, in Nederland deden we dat bij de Eendenspecialist, maar waar vind je die in Italië?

Een bouwvakker die bij ons aan het werk was wist het wel. Het is ongelooflijk, maar op vijftien minuten rijden zit gewoon een garage die gespecialiseerd is in de 2CV en de Citroën DS. Dat is dichterbij dan in Nederland het eendenkasteel was. Je verwacht het niet.

Daar gebracht en zonder problemen weer verse olie, filters en een sticker op het kentekenbewijs die voor twee jaar geldig is. Wie maakt me wat!

Goed en niet goed

In de opening van deze update schrijf ik dat het goed en niet goed gaat met de eend in de Autoblog Garage. Tot nu toe alleen maar goed nieuws toch? Ja tot nu toe wel. Na een hete zomer bleek er een probleem. Dat zit zo.

In juli, augustus en een stukje september is het hier tussen de 30 en de 40 graden. Lekker weer voor je eend zou je denken, maar dat is niet zo. Met de alles behalve lederen bekleding (lees plastic) en de brandende zon is er in die maanden eigenlijk amper te rijden met de auto. Te heet. Dat geeft op zich niet, want alleen eind december, januari en februari is het hier winter. Blijft er genoeg tijd voor plezier over voor de preteend. En het is ook tussendoor wel eens een dagje onder de 30 graden.

Nou niet deze zomer, dus de auto stond weer een tijd stil. Onder zijn jasje uiteraard. Tot het weer wat afkoelde en ondergetekende en de tevens eendenenthousiasteling en mini-me van acht besloten dat het moment weer daar was om de eend aan te slingeren.

Zoals we gewend zijn van de eend sloeg hij meteen aan, alleen met een klein bijeffect… De olie spoot/liep er aan de onderkant meteen uit. Vermoedelijk heeft het stilstaan in de hitte, ondanks de beschutting, hem geen goed gedaan. Hij moet dus terug naar de eendendokter.

Door omstandigheden is hij daar nog niet aanbeland. Het moge duidelijk zijn dat hij niet zelf er heen kan rijden en door andere urgente bezigheden is het er nog niet van gekomen. Zo moest er namelijk ook het één en ander gebeuren aan de nummer 1 auto van het gezin, de Toyota HiAce…

De rest van het wagenpark

Omdat de rest van het wagenpark te saai is voor een eigen vermelding in de Autoblog Garage naast de eend, krijgen ze hier een klein plekje. Er is hier een Fiat 500 uit 2024, een Toyota Starlet uit 1998 en een Toyota HiAce uit 2006 om het park compleet te benoemen.

Die Fiat die kochten we hier omdat het importeren van de Nederlandse auto’s schier onmogelijk leek. Lang leve de Europese Unie? Hoe de import van een Toyota HiAce uit 2006 meer dan elf maanden duurde lees je in het artikel wat ik daarover schreef.

Korte update over de Starlet en de HiAce. De Starlet met 249 duizend kilometer op de teller moest een nieuwe distributieriem en een beurt. Het model is hier nooit geleverd, maar onderdelen voor de Starlet zijn makkelijk verkrijgbaar en gelukkig voor mij heeft onze Starlet een motor die ook in de Corolla uit die tijd zit én die werd hier wel verkocht. Je verwacht het niet, maar nieuwe snaar, nieuwe olie, verder geen bijzonderheden aan de witte volhouder.

De Toyota HiAce heeft inmiddels 420 duizend kilometer op de teller. Na al die noeste kilometers was de koppeling inmiddels versleten. Best lastig wegrijden bergop hier als de koppeling niet wil aangrijpen. Daar moest dus een nieuwe in. Op zich is meer dan vier ton met de originele koppeling natuurlijk helemaal prima. Ik heb de oude gezien, de groeven stonden erin, was wel echt nodig. Hij rijdt nu weer als nieuw. Verder geen bijzonderheden. Kan nog jaren mee.

Hoe nu verder met de Autoblog Garage eend?

Nou leuk allemaal dat geklets over die Toyota’s, maar je klikte natuurlijk op de Citroën 2CV6 van Michel. Dus nog een fotootje om het af te leren. Het goede voornemen voor het nieuwe jaar is om er meer mee te rijden. Als hij weer gemaakt is natuurlijk. Nu het onderhoud en grotere kosten voor de belangrijkste auto’s weer achter de rug zijn, kan er weer budget naar de hobbyauto.

Mocht er toch meer interesse zijn in de andere autos van het wagenpark laat het dan weten hieronder in de comments. Dan kan ik best meer schrijven over bijvoorbeeld de HiAce. Nogal een afwijkende auto hier op de redactie, dat wel. Gelukkig wel achterwielaandrijving, anders was ik al ontslagen waarschijnlijk…

Wil je de Citroën 2CV6 van ondergetekende in beweging zien? Nog in Nederland maakten we ook een video met de auto.

