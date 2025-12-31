Dit verandert er in 2026 voor de Nederlandse automobilist

Een overzicht voor de doorsnee autorijder uit Nederland.

Hoeveel veranderingen kan één enkele klokslag in een land teweeg brengen. Om 00:00 uur op 1 januari 2026 krijgen we in Nederland te maken met een hoop veranderingen, zeker voor de doorsnee automobilist.

Welke dat zijn? We nemen je mee langs een hele lading aan artikelen over de aanpassingen voor 2026 per specifiek onderwerp. In dit artikel zoomen we even uit en kijken we naar de landelijke veranderingen waar de Nederlandse automobilist in 2026 mee te maken krijgt.

Duurdere brandstof

De meeste Nederlanders is dit nieuwtje niet ontgaan, maar we benoemen hem toch maar even. Per 1 januari 2026 wordt de accijnskorting op brandstoffen opnieuw verlaagd. Dat vertaalt zich direct naar hogere prijzen aan de pomp:

Benzine: + 5,6 cent per liter

Diesel: + 3,6 cent per liter

LPG: + 1,3 cent per liter

Hoewel de olieprijs kan schommelen, is dit een vaste fiscale verhoging. In de praktijk betekent het dat tanken in Nederland structureel duurder wordt, los van marktontwikkelingen.

Wegenbelasting op geëlektrificeerde auto’s

Rijdt de doorsnee Nederlander al met een EV of PHEV? Als we naar het Nederlandse wagenpark kijken, lijkt dat nog niet helemaal het geval. Toch krijgt deze groep automobilisten te maken met een veranderingen aan de motorrijtuigenbelasting.

Elektrische auto’s krijgen in 2026 nog maar 30 procent korting op de wegenbelasting. Dat was in 2025 nog 75 procent. De flink lagere korting blijft tot en met 2028, waarna verdere afbouw volgt.

Plug-in hybride auto’s kregen 25 procent korting. Dit financiële hulpje valt in 2026 weg. PHEV-rijders gaan het volle MRB-tarief, net als benzine- en dieselauto’s.

Schadevrije jaren

Ook op het gebied van verzekeren verandert er het een en ander. Het systeem waar je schadevrije jaren worden opgeslagen, krijgt een opfrisser. In het nieuwe systeem kun je zelf inzien hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd en meer informatie vinden, zoals de ingangsdatum en schade-informatie.

Vanaf 2026 worden schadevrije jaren ook anders geregistreerd in het ROY-Data-systeem. Voorheen werd afgerond op volledige jaartallen. Dat is niet langer zo, want in het nieuwe systeem tellen de maanden ook mee.

Hierdoor verandert ook de terugval bij een schade. Ben je betrokken bij een botsing, dan val je in plaats van 5 straks 6 schadejaren terug. Je behoudt wel je opgebouwde maanden om zo snel mogelijk weer bij een rond jaar te komen. Het is nog onzeker wanneer je gebruik kunt maken van het nieuwe systeem.

Foto: Porsche 992 GT3 RS Weissach gespot door @jeppie