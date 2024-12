Nederland maakt tolweg 8 jaar eerder dan gepland gratis

De overheid gaat voor je betalen.

Zeeuwse Autoblog-lezers opgelet! Wie op maandag 30 december nog wat laatste inkopen gaat doen voor oudjaarsavond kan dat maar beter na 15:00 uur doen. De Westerscheldetunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is vanaf dan tolvrij voor auto’s en motoren! Dat maakt de provincie trots bekend.

De 6,6 kilometer lange tunnel werd in 2003 geopend. Een retourtje kostte € 10,- voor een personenauto. Nederland legt 146,5 miljoen neer om de gemiste inkomsten te compenseren. Dit moet de gemiste inkomsten compenseren. De tunnel zou eigenlijk nog acht jaar lang alleen bereikbaar zijn voor betalende weggebruikers. Die doelstelling werd eerder vervroegd naar 2025. Nu wordt dat zelfs vervroegd naar 30 december 2024.

Niet helemaal gratis

Natuurlijk is de tolweg niet helemaal gratis omdat we allemaal (tenminste, de belastingbetalers onder ons) meebetalen. Daarnaast wordt de Westerscheldetunnel voorlopig alleen gratis voor auto’s en motoren. Vrachtwagens moeten nog gewoon dokken, al werkt de provincie wel aan een plan om ook de truckers kosteloos door de tunnel te laten rijden.

Er gaan best veel mensen in Nederland genieten van de gratis tolweg. Volgens de provincie rijden dagelijks zo’n 27.000 voertuigen door de Westerscheldetunnel. Het tolplein blijft grotendeels hetzelfde, met voorlopig aparte banen voor betalend en niet-betalend verkeer.

Na 30 december houdt Nederland dan nog maar drie tolwegen over: de tolbrug in Nieuwerbrug, de Kiltunnel en de nieuwe Blankenburgtunnel. Misschien kunnen we die laatste tolweg ook maar meteen schrappen, want het tolsysteem werkt er nu al niet vlekkeloos.

Foto / Bron: Provincie Zeeland