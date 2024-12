Nu al problemen met nieuwe tolweg in Nederland

Op de derde dag gaat het al fout.

Na ruim zes jaar bouwen was het afgelopen zaterdag eindelijk zo ver. Om iets voor 14:30 uur ging de nieuwe snelweg A24, beter bekend als de Blankenburgverbinding, open. Sinds die zevende december is er een rechtstreekse verbinding die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. Feest! Al wordt de feestvreugde op dag drie al wat verstoord. Er zijn nu al problemen met de nieuwste tolweg van Nederland.

Het probleem ligt bij het bedrijf MOVE-IZI. Deze Portugese entiteit won de Europese aanbesteding voor de A24 en mag dus de betalingen regelen. Na het binnenhalen van de opdracht opende MOVE-IZI een pand in Nederland. De Nederlandse medewerkers bedachten een geinig motto: ”Zonder gedoe over de A24? MOVE-IZI!”. Gedoe blijkt er echter wel te zijn.

De problemen op de nieuwe tolweg in Nederland

Weggebruikers kunnen eenmalig achteraf betalen voor de tolweg, maar ook een automatische overschrijving laten doen. Daarvoor maak je een account aan en koppel je je auto eraan. Als je dit doet, kun je zonder te stoppen over de A24 rijden – althans, in theorie.

Door een technisch probleem aan de kant van MOVE-IZI kunnen 2.500 accounts niet geactiveerd worden. Daardoor moeten gebruikers van de verbinding voorlopig handmatig achteraf betalen na iedere rit.

Reactie van MOVE-IZI

Rijnmond sprak met het bedrijf achter de tolbetalingen. Het concern adviseert de gedupeerden: ”Belangrijk is dat klanten die een bevestigingsmail hebben gehad met daarin hun contract, ervan uit kunnen gaan dat hun account goed is geregistreerd. Klanten die problemen ondervinden of twijfelen of het bij hun in orde is, kunnen zich melden bij het MOVE-IZI-klantcontactcentrum.”

“In de komende dagen nemen we een oplossing in gebruik die naar verwachting een structurele oplossing biedt. Het grootste deel van klanten van MOVE-IZI ondervindt geen problemen. Inmiddels kunnen een kwart miljoen voertuigen via MOVE-IZI tol betalen op de A24”, zegt de woordvoerder.

Wat kost een ritje over de Nederlandse tolweg?

Per keer dat je over de A24 rijdt, moet je € 1,51 betalen als je met een auto of motor rijdt. Vrachtwagens en andere zware jongens wil de overheid zoveel als mogelijk weren. Daarom betalen voertuigen van 3.500 kilo of meer € 9,13 per rit. Je krijgt trouwens geen korting als je een automatische overschrijving laat doen. We zijn benieuwd hoelang de tolweg blijft zodra het rekeningrijden straks wordt geïntroduceerd.

Foto: Rijkswaterstaat