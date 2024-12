Loterij-winnaar krijgt elektrische MINI, maar hoeft hem niet

Is dat de reden dat winnaars zich niet melden?

Wist je dat de Nederlandse Loterij nog altijd op zoek is naar een paar winnaars van een gratis MINI Cooper SE? Nou, bij deze: eentje is terecht, maar niet op de manier die je zou verwachten. De Cooper SE die in Eindhoven werd weggegeven, mag nu naar … de dealer. De loterij-winnaar van de elektrische MINI wijst de auto namelijk af.

Omroep Brabant sprak met de gelukkige winnaar. Hij had de oudejaarsloten online gecontroleerd en zag dat er een geldprijs op stond van € 0,00. Jammer maar helaas, dacht hij. Maar de man heeft een traditie. Iedere december controleert hij nog eens de loten van het afgelopen jaar. Zo ook dit jaar. De geluksvogel ontdekte ergens onderin, in kleine lettertjes, dat hij een MINI had gewonnen. Misschien handig om zelf ook nog even de loten te checken en goed te kijken naar de kleine lettertjes.

Loterij-winnaar wijst gratis MINI af

Met het juiste lot ging de man naar het zaakje in Eindhoven waar hij de loten heeft gekocht. De winkeleigenaar feliciteert de loterij-winnaar met de gewonnen MINI, maar het EV’tje gaat niet mee naar huis. De winnaar zegt tegen Omroep Brabant: ”Ik ben 71. We kunnen moeilijk lopen. Het is een mooie auto, maar de MINI is heel laag. We hebben zelf een auto met een hoge instap.”

Een woordvoerder van de Nederlandse Loterij legt aan de lokale nieuwszender uit dat de winnaar niet met lege handen naar huis gaat. Het komt blijkbaar vaker voor dat men niet zit te wachten op een auto voor erbij. “Dan maken ze vaak een deal met de autodealer. Dan win je hem en verkoop je deze gelijk terug. Er is dan geen meter mee gereden”, zegt de woordvoerder.

Zo komt er in plaats van een Mini Cooper SE op de oprit, een bedrag van ongeveer € 35.000,- op zijn bankrekening. Wat zou jij liever willen?

Foto: Mini Cooper SE gespot door @minimaatje