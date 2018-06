Nederlanders racen auto met brein over circuit Lelystad

De toekomst is hier!

Vandaag heeft Nederland een heuse primeur in de handen geschoven gekregen. Op het Midland Circuit in Lelystad werd de finale gehouden van de Formula Brain-competitie. Hierbij zitten de coureurs niet achter het stuur van de auto, maar ‘besturen’ ze de auto met hun hersenen vanuit een doodnormale stoel.

Om de finalisten bij elkaar te krijgen, heeft Vodafone de afgelopen vier weken kwalificaties georganiseerd. Dit werd uiteraard niet op dezelfde manier als in de finale gedaan. Nee, tijdens de kwalificaties mochten de deelnemers een soortgelijke uitdaging uitvoeren, maar dan via simulaties. Vervolgens werden de snelste ‘coureurs’ uitgenodigd om het in Lelystad tegen elkaar op te nemen voor de eindprijs.

De manier waarop het werkt is vrij simpel. De coureurs krijgen een speciale ‘helm’ op het hoofd, die de hersenactiviteit van de bestuurder in kwestie opmeet en via een 4G-netwerk doorstuurt naar de auto. Is de hersenactiviteit hoog en wordt er een sterke focus opgemeten, dan gaat de auto steeds sneller. Wordt er amper hersenactiviteit gemeten en is het brein als het ware neutraal, dan gaat de raceauto juist langzamer.

Hoewel het vandaag als spel werd georganiseerd, heeft Vodafone er een specifiek doel mee voor ogen. Het bedrijf voorziet dat de techniek in de toekomst gebruikt kan worden om lichamelijk gehandicapte mensen een zekere mate van zelfstandigheid terug te geven.