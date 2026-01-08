Volvo EX60 troeft iX3 af met grootste range van alle SUV’s!

De specificaties van de nieuwe Volvo EX60 liegen er niet om.

EV-haters zitten nog altijd te zeuren over range, maar de ontwikkelingen gaan hard. De nieuwe Mercedes CLA heeft 773 kilometer range, de nieuwe BMW iX3 805 kilometer en de Volvo EX60 gaat er nog eens dunnetjes overheen.

Als je een beetje thuis bent in de naamgeving van Volvo, dan weet je dat de EX60 het elektrische equivalent van de XC60 is. Deze auto moet nog onthuld worden, maar Volvo verklapt nu alvast de actieradius. Daar zijn ze namelijk heel trots op.

Dat mag ook, want de EX60 krijgt maar liefst 810 kilometer range. Daarmee hebben ze meteen de grootste range van alle SUV’s. De enige elektrische auto met een grotere actieradius is de Lucid Air, maar dat is verder geen concurrent. Hoe groot de accu is verklapt Volvo nog niet, maar dat zal ongetwijfeld een flinke jongen zijn.

De EX60 heeft niet alleen een grote range, maar kan ook serieus snel laden. Deze auto maakt namelijk gebruik van 800V-technologie. Je kunt in een luttele 10 minuten 340 kilometer range bijladen. Dan moet je wel een 400 kW-lader hebben, maar die zijn er al genoeg.

De EX60 wordt het eerste model op het nieuwe SPA3-platform. Mocht je een Volvo niet hip genoeg vinden: later volgt op de platform ook de Polestar 7. Maar eerst moet de EX60 nog onthuld worden. Over een kleine twee weken is het al zover.